República Dominicana logra récord histórico al recibir 11,6 millones de turistas en 2025

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

República Dominicana ha conseguido batir su récord histórico de llegadas de turistas al alcanzar los 11,6 millones de visitantes durante el 2025, un 4,3% más respecto al año anterior y un 13,3% en comparación con el 2023.

Así desgranó los resultados el ministro de Turismo, David Collado, quien también señaló que solo en el mes de diciembre el país recibió 1,4 millones de visitantes, lo que supone un crecimiento del 14,2% frente al año anterior.

La mayor parte, unos 1,8 millones de turistas, entraron en el país por vía marítima, lo que supone un aumento del 6% interanual. En diciembre, República Dominicana recibió 415.902 cruceristas y 976.747 personas llegaron por vía aérea.

Estados Unidos fue el país que más visitantes extranjeros emitió a lo largo del ejercicio, seguido de Canadá, Argentina y Colombia, según el titular de Turismo.

Por aeropuertos, el de Punta Cana recibió el 51% de los turistas en 2025, seguido de Las Américas (28%), Cibao (12%), Puerto Plata (4%), el Higüero (2,5%) y La Romana (2,5%).

Collado también explicó que la ocupación hotelera superó el 71% durante todo el año y que los niveles de satisfacción de los turistas se situó en el 4,4 en una medición sobre 5.

"Es bueno destacar que pese a todas las adversidades por coyunturas internacionales el turismo dominicano registró el mayor crecimiento de su historia", subrayó el ministro.