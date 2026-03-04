El Presidente de la República Dominicana inaugura la Escuela de Hostelería Gabriel Escarrer Juliá - MHI

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, junto a miembros de su gobierno y el presidente y CEO de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, inauguraron esta semana oficialmente la nueva Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá en Punta Cana.

Un proyecto que nace de la colaboración estratégica entre Meliá e INFOTEP, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, y que reafirma el compromiso compartido de la cadena hotelera y del gobierno dominicano con el desarrollo del talento local y el fortalecimiento del sector turístico en el país.

La creación de esta Escuela responde a una visión conjunta orientada a impulsar la empleabilidad, la formación técnica especializada y la mejora continua de los estándares de calidad y competitividad de una industria que constituye uno de los principales motores económicos de la República Dominicana.

La alianza entre Meliá e INFOTEP establece las bases para un modelo académico alineado con las demandas reales del mercado hotelero, asegurando que la formación responda a las necesidades presentes y futuras del sector.

El centro, que opera desde principios de año, dispone de 11 aulas completamente equipadas en las que se imparten programas teóricos y prácticos en áreas clave de la operación hotelera, incluyendo recepción, cocina, restauración, mantenimiento, bares, inglés e informática, entre otras.

La escuela, que tiene capacidad para formar hasta 800 alumnos al año, está abierta no solo a los colaboradores de Meliá, sino también a sus familias y a los miembros de la comunidad de la provincia de Altagracia, representando para muchos de ellos su primera oportunidad de acceder a estudios formales.

En esta colaboración, INFOTEP aporta el personal docente y parte del equipamiento necesario, mientras que Meliá facilita las instalaciones, recursos materiales adicionales y su reconocido know-how operativo. Gracias a esta sinergia, la formación se desarrolla en un entorno plenamente profesional, con acceso directo a estándares internacionales y a una cultura de excelencia e innovación.

"Que esta Escuela lleve el nombre de mi padre es profundamente significativo para nosotros. Representa su firme convicción de que el turismo tiene la capacidad de abrir caminos y generar oportunidades. Ver su nombre vinculado a un proyecto que formará a nuevas generaciones y que contribuirá directamente al desarrollo de la comunidad es, sin duda, la mejor forma de honrar su legado", afirmó Gabriel Escarrer.

La apertura de la Escuela de Hostelería y Turismo Gabriel Escarrer Juliá supone un paso decisivo en la apuesta de Meliá por el desarrollo social y económico de los destinos en los que opera, que defiende a través de su programa Travel for Good, consolidando su compromiso con la capacitación, la inclusión laboral y la mejora del capital humano como pilares del crecimiento sostenible del turismo.