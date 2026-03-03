W2M inaugura el muelle KlübCatalina en República Dominicana y aumentará su flota de barcos Aeroyatch este año. - W2M

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

World2Meet (W2M) inauguró el pasado sábado el proyecto KlübCatalina en Isla Catalina (República Dominicana), un complejo que contará con un muelle y un club de playa, mientras que, en paralelo, el grupo acometerá el crecimiento de la flota de Aeroyatch, con la incorporación de nuevas unidades previstas para este 2026.

Tal y como explica en un comunicado, el desarrollo del muelle forma parte de la expansión turística y mejora de la zona, que asume la firma española, junto con Riverhome Capital, en colaboración con las administraciones competentes.

El encuentro contó con la presencia del presidente del país, Luis Abinader, acompañado de autoridades del Ministerio de Turismo y Puertos, además de destacados actores del sector turístico dominicano. Una amplia representación institucional que fue recibida por responsables de la compañía que lidera Gabriel Subías.

Con respecto al muelle, la nueva infraestructura pretende agilizar el desembarque de viajeros y perfeccionar la logística de las actividades y propuestas de ocio, lo que se traduce en "una mejora sustancial en términos de confort, calidad de servicio y excelencia en la atención".

El club KlübCatalina, por su parte, ofrecerá "experiencias premium" para los clientes de cara al comienzo de la temporada estival, con acceso directo al muelle. Ambos enclaves se sitúan dentro del Monumento Natural Isla Catalina, con playas de arena blanca y aguas turquesas del Mar Caribe.