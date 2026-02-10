República Dominicana.- World2Fly (W2M) repostará en República Dominicana para el trayecto La Habana-Madrid desde este miércoles

Archivo - World2Fly (W2M) inaugura su nueva ruta directa entre Lisboa y Montego Bay (Jamaica). - W2M - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

World2Fly realizará repostaje en Santo Domingo (República Dominicana) únicamente para los vuelos en el trayecto La Habana-Madrid desde este miércoles, 11 de febrero, en respuesta a la indisponibilidad de combustible de aviación en los aeropuertos internacionales del países durante el próximo mes.

Así lo ha confirmado la aerolínea de World2meet (W2M) a Europa Press, confirmando que mantiene la operativa comercial con total normalidad y la venta de billetes a través de la web.

Misma decisión ha tomado Air Europa, que está aplicando desde este martes y continuará, al menos, durante los días 11 y 12 de febrero. Esto provocará que los horarios de los vuelos se vean afectados.

En el caso de Iberia, la aerolínea ha decidido flexibilizar las tarifas para los clientes que tengan billetes para volar a Cuba ante las dificultades que atraviesa el país, por lo que los pasajeros podrán realizar cambios voluntarios en su viaje.

Sobre la respuesta de otras compañías aéreas extranjeras, tres firmas canadienses --Air Canada, Air Transat y WestJet-- han suspendido sus movimientos a Cuba, con operaciones de repatriación de turistas nacionales, movimiento contrario al de las principales compañías mexicanas --Aeroméxico, Viva Airlines y Magnicharters--, que sí mantienen el servicio con la isla.

La Administración Federal de la Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) notificó el pasado domingo que los aeropuertos internacionales de Cuba habían agotado sus reservas de combustible para aviones A1, el más utilizado para aviones comerciales, en medio del desabastecimiento que sufre la isla por el corte de gran parte del suministro procedente desde Venezuela