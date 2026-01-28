Revolut lanza operaciones bancarias completas en México, acelerando la expansión global

Juan Guerra - CEO Revolut Bank Mexico - Cedida

Revolut, la fintech global con más de 70 millones de clientes, anunció hoy el final de su fase Beta, lanzando oficialmente sus operaciones bancarias completas en México. Revolut Bank S.A Institución de Banca Múltiple es el primer banco que Revolut ha establecido y lanzado fuera del continente europeo. Esta expansión estratégica en uno de los mercados clave del mundo extiende la presencia de Revolut a 40 países y demuestra su compromiso de ofrecer soluciones financieras innovadoras a nivel global.

Revolut es el primer banco digital independiente en obtener una licencia bancaria en México a través de una aplicación directa, y ha capitalizado sus operaciones con más de USD$100M, más del doble del mínimo regulatorio, lo que refleja un compromiso profundo y a largo plazo con el mercado. Esto proporciona un Coeficiente de Capitalización (CAR) del 447.2% en el lanzamiento, asegurando la estabilidad financiera y la seguridad de sus nuevas operaciones y alineándose con la estrategia global de Revolut de gestión financiera prudente.

SÓLIDAS CALIFICACIONES CREDITICIAS INICIALES CONFIRMAN LA SOLIDEZ FINANCIERA

Revolut Bank S.A., Institución de Banca Múltiple ya ha recibido excelentes calificaciones crediticias iniciales, lo que indica estabilidad y una base financiera sólida al comenzar sus operaciones.

HR Ratings otorgó calificaciones a largo plazo de HR AAA y a corto plazo de HR+1, ambas con Perspectiva Estable.

S&P National Ratings asignó calificaciones de emisor a largo plazo de 'mxA+' y a corto plazo de 'mxA-1', también con Perspectiva Estable.

Las calificaciones reflejan la creencia de las agencias de que Revolut Bank S.A., Institución de Banca Múltiple mantendrá sólidos niveles de capital y cantidades saludables de liquidez. También demuestran una gran confianza en la fortaleza y resistencia financiera del banco. Los factores clave de apoyo incluyen un sólido respaldo del Grupo Revolut, un capital inicial robusto, una oferta de banca digital líder en el mundo y un equipo directivo excepcional.

Nik Storonsky, cofundador y CEO de Revolut, comentó: “La tecnología de Revolut empoderará a millones de personas en México con mejores herramientas financieras. Este lanzamiento es un modelo para la expansión en otros mercados de alto crecimiento, y confiamos en replicar este éxito en nuestro camino para alcanzar más de 100 millones de clientes activos diarios en 100 países”.

Juan Guerra, CEO de Revolut México, agregó: “Nuestra misión es liberar a las personas que actualmente deben elegir entre las limitaciones del efectivo y las complejidades de la banca tradicional. Ofrecemos la aplicación bancaria todo en uno, con sofisticadas herramientas de gestión de dinero. Nuestro producto ya está cambiando la vida de los mexicanos, y esto es solo el principio”.

UN ENFOQUE INTEGRAL DE LA BANCA

Tras un exitoso programa de acceso anticipado con miles de usuarios, Revolut Bank S.A. IBM se lanza con un conjunto completo de servicios de banca digital adaptados a las necesidades del mercado mexicano.

Ahorros y patrimonio

Revolut ofrece ahorros con rendimiento líder en el mercado sobre el dinero depositado en cuentas personales, conjuntas y familiares. En el caso de las cuentas personales, los usuarios pueden obtener un rendimiento más alto sobre los primeros $25,000 MXN ahorrados, sin necesidad de almacenar estos fondos en un apartado específico.

Conectividad global

La plataforma permite mantener e intercambiar cerca de 30 divisas a tasas competitivas, facilitando el gasto en moneda local al viajar o realizar compras internacionales en línea. Además, los usuarios pueden enviar dinero de forma instantánea y gratuita a otros usuarios de Revolut en todo el mundo, así como realizar transferencias internacionales de bajo costo a cuentas bancarias extranjeras.

Gestión de dinero más inteligente

Desde la aplicación es posible pagar facturas de servicios públicos y otros proveedores, así como configurar domiciliaciones bancarias para pagos recurrentes de forma sencilla. Revolut también permite abrir cuentas conjuntas para gestionar gastos compartidos y objetivos de ahorro con una pareja, amigo o familiar. Adicionalmente, la solución Revolut Kids & Teens está diseñada para que niños y adolescentes de 6 a 17 años aprendan habilidades financieras mediante una cuenta supervisada, con tarjeta propia y funciones de ahorro; este producto se lanzará muy pronto.

Recompensas y estilo de vida

Los usuarios pueden acceder a suscripciones Premium, como el plan Metal, que incluye una tarjeta metálica personalizable y beneficios de viaje mejorados, entre ellos acceso a salas VIP en la Ciudad de México y asistencia en viajes. Asimismo, la aplicación permite comprar y enviar tarjetas de regalo digitales de las principales tiendas minoristas. A través del programa RevPoints, los clientes ganan puntos en cada transacción con tarjeta que pueden canjearse por recompensas de viaje, como millas aéreas, o descuentos en marcas relevantes.

CÓMO EMPEZAR

Los clientes en México pueden descargar ahora la aplicación Revolut desde iOS App Store o Google Play Store para abrir una cuenta.