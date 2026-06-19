Agenda audiovisual de Europa Press para el 19 de junio

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 19 de junio de 2026:

1.-09.00 horas: En Madrid, acto de Izado Solemne de Bandera con motivo del XII aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI, presidido por la presidenta del Tribunal Supremo y CGPJ, María Isabel Perelló, acompañada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón (Plaza Villa de París).

2.- 09.00 horas: En Barakaldo, el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, y la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, junto con la directora de Recursos Humanos de Osakidetza, Josune Retegi, asisten al inicio de los exámenes de la primera fase de la OPE 2023-24-25 de Osakidetza. En el BEC.

3.- 10.00 horas: En Madrid, las patronales AEB, CECA y Unacc organizan un acto sobre el papel del sector bancario en la competitividad europea. Interviene el ministro de Economía, Carlos Cuerpo (13.00 horas); el gobernador de Banco de España, José Luis Escrivá; el miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Frank Elderson; el presidente de BBVA, Carlos Torres; el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; y el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, entre otros. Auditorio Rafael del Pino (C/ Rafael Calvo, 39A).

4.- 10.30 horas: en Valladolid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, asiste al inicio de las obras de remodelación de la estación de tren Valladolid-Campo Grande. Acceso por la calle Recondo, en la zona vallada.

5.- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa de la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente del Consejo General de Farmacéuticos, Jesús Aguilar, para presentar el estudio conjunto 'Cesación tabáquica, un reto sanitario y social'. En el Ministerio de Sanidad. Pº del Prado, 18-20.

6.-11:00 horas: En Madrid, comparece en el Senado la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato en la Sala Clara Campoamor del Senado.

7.- 11.00 horas: En Iglesuela del Tiétar (Toledo), la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF). Al término, atiende a los medios.

8.- 11.00 horas (Cáceres). Obras del Museo El Madruelo: Visita del consejero de Cultura y el alcalde al inicio de los trabajos

9.- 11.00 horas: en Iglesuela del Tiétar, la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, visita la base de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF).

10.- 11.00 horas.- En BILBAO, concentración del Sindicato Médico en el marco de la semana de huelga por el estatuto marco. En la puerta principal del Hospital de Basurto.

11.- 12.00 horas: en Albacete, el jefe del Gobierno regional, Emiliano García-Page, preside la presentación el Programa ESA BIC Castilla-La Mancha, en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha (PTCLM), ubicado en la calle de la Investigación, 1.

12.- 12.00 horas. Efecto de las intensas lluvias en Vilamartín de Valdeorras.

13.- 12.30 horas: En Alicante, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el alcalde Luis Barcala atienden a los medios tras visitar la hoguera oficial de las fiestas de Fogueres de Sant Joan (Pl. Ayuntamiento).

14.- 13.00 horas. Recursos de la Bolsa de Madrid.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv