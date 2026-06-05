Agenda gráfica para el día 6 de junio de 2026

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 6 de junio de 2026:

NACIONAL

-- 10.30 horas. Pool. En Madrid, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia reciben al Papa León XIV, junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Las fotos de este pool y del resto pueden descargarse en este enlace https://fotos.europapress.es/accesopool con la siguiente contraseña: europapress. Las fotos también estarán disponibles en nuestra web de abonados, donde podéis acceder con vuestra propia contraseña si sois clientes.

-- 11.30 horas. Pool. En Madrid, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia presiden junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV en el Palacio Real.

-- 18.00 horas. Pool. En Madrid, el Papa León XIV visita a los operadores y asistidos del proyecto social "Cedia 24 horas", en el centro de información y acogida de Cáritas.

-- 20.30 horas. En Madrid, el Papa León XIV asiste y preside la vigilia de oración con los jóvenes en la Plaza de Lima, donde pronunciará un discurso.

SOCIEDAD

--En Madrid, ambiente de la vigilia de oración con el Papa León XIV.

CULTURA

-- En Madrid, exposición 'Ofertorio. Greta Alfaro (PHotoESPAÑA 2026)'.

DEPORTES

-- 13.15 horas. En Sotogrande, Cádiz, cobertura gráfica del torneo LIV Golf Andalucía 2026.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/