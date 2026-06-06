Rey Felipe.- Agenda gráfica para el día 7 de junio de 2026

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Enviamos a continuación las previsiones que configuran la cobertura gráfica de Europa Press para el día 7 de junio de 2026:

NACIONAL

-- 10.00 horas. En Madrid, el Papa León XIV preside la Santa Misa y, posteriormente, una procesión eucarística por el día del Corpus. El Rey Felipe VI, La Reina Letizia, La princesa Leonor y la Infanta Sofía asisten a la misa ofrecida por el Papa León XIV.

-- 18.00 horas En Madrid, celebración del encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', presidido por el Papa León XIV en el Movistar Arena de Madrid.

SOCIEDAD

-- En Madrid, ambiente previo a la celebración del encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte'.

DEPORTES

-- 09.00 horas. En Valdebebas, Madrid, cobertura de la jornada electoral a la presidencia del Real Madrid 2026 en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.

-- 13.15 horas. En Sotogrande, Cádiz, cobertura gráfica del torneo LIV Golf Andalucía 2026.

INTERNACIONAL

-- En Tel Aviv/Gaza/Teherán/Líbano, acontecimientos en Oriente Próximo.

-- En Kiev/Moscú, nuevos acontecimientos en la guerra de Ucrania.

-- En Damasco, evolución de la guerra civil siria.

Pueden consultar las imágenes del servicio gráfico de Europa Press en https://fotos.europapress.es/