Rey Felipe.- (AMP) El rey apela a la unidad para resolver la "muy compleja ecuación" de la industria europea

El rey Felipe VI durante la inauguración del Congreso Nacional de Industria en Bilbao - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha apelado a la unidad y al "compromiso de todos" para resolver la "muy compleja ecuación" en la que se encuentra la industria europea con "múltiples incógnitas" como la innovación, el incremento de la competitividad o la reducción de la dependencia de otros países. "El desafío es existencial", ha remarcado.

Felipe VI, junto con el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha participado en la inauguración oficial de la octava edición del Congreso Nacional de Industria que se celebra este miércoles y jueves en Bilbao y en el acto de entrega de los premios nacionales de Industria "Bien Hecho en España" correspondientes a 2025.

En concreto, el Premio a la Calidad ha recaído en Manufacturas Alhambra; el Premio a la Innovación y Transformación Digital para la compañía Cojali; el galardón que reconoce a la autonomía estratégica ha sido otorgado a Hipra; el premio Impacto Ambiental, Social y de Gobernanza ha sido para Moeve Chemicals; y el Premio al Emprendimiento industrial para Slimop Space.

Tras el tradicional aurresku de honor, ha dado inicio este acto de inauguración con las palabras del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y, posteriormente, junto con el rey, han hecho entrega de estos galardones.

En su intervención, el rey ha dedicado sus primeras palabras a recordar al fundador de Aernnova, Iñaki López Gandasegi, fallecido este pasado martes, al que ha calificado como "un representante ilustre de la vocación industrial de esta tierra" y de un sector "complejo" como la aeronáutica. Tras recordar su actividad profesional en "la antigua Gamesa, hoy Aernnova", ha destacado que ha sido una "pérdida importante" para ellos y para todos. "Un recuerdo y un homenaje para él", ha remarcado.

Felipe VI ha manifestado su satisfacción por asistir a este Congreso en Bilbao, que precisamente, es una "ciudad cuya modernidad debe mucho a la integración de un pasado industrial con la arquitectura, el urbanismo, el diseño, el emprendimiento, la innovación y la calidad de vida". "La coherencia de ese discurso -y esa capacidad de reinventarse- han hecho de ella una ciudad enormemente atractiva, para vivirla y para visitarla", ha indicado el monarca, que ha destacado otros símbolos de la "síntesis entre pasado y presente" como el museo Guggenheim o el Palacio Euskalduna.

El rey también se ha dirigido a los premiados para darles la enhorabuena por los galardones logrados que son "un modo de reconocer una trayectoria excepcional y también de daros las gracias por ella". "Y así queremos que los veáis: como expresión de reconocimiento y de gratitud del conjunto de la sociedad española. Sois un modelo de excelencia y mostráis un camino para tantos otros en las distintas categorías", ha remarcado.

"MÁS INDUSTRIA"

En este sentido, les ha animado a "seguir así" porque España "necesita mas industria". "Y seguid así demostrándonos que las buenas ideas, el éxito empresarial y el valor social van siempre, de la mano", ha remarcado

Felipe VI ha añadido que es importante decir "alto y claro" que la industria es "un sector clave" para la economía española, que emplea a más de tres millones de personas, supone más del 15% del PIB y está "en cabeza en términos de productividad".

Ha destacado "todo lo bueno" que aporta el sector secundario a la sociedad como empleo, tecnología, investigación, educación superior o formación profesional, "Si hubiera que concentrar en una palabra todo ese impacto positivo, hablaría de 'orgullo'. El orgullo de hacer, de fabricar, y de hacerlo bien", ha remarcado.

Felipe VI ha subrayado que este Congreso ofrece una ocasión para hablar de "los logros, retos e inquietudes" de este sector y ha recordado como los padres de la Europa unida decidieron poner en común las producciones de carbón y de acero "en aquel primer experimento comunitario, la CECA".

"Se trataba de propiciar la interdependencia integrando la producción de dos materias primas que eran esenciales para la industria, pero también lo habían sido para las dos guerras mundiales que asolaron el continente. Es una idea hermosa, la industria, que había sido instrumento para el enfrentamiento, se convertía así en garante de paz y estabilidad", ha indicado.

"CRECIENDO UNIDOS"

En este sentido, cree que hay que tener muy presente esa capacidad de la industria de generar "vínculos", sobre todo, en "un tiempo de tensiones internacionales de prácticas proteccionistas y de desconexión de las cadenas de valor", algo que reafirma en la "importancia de seguir creciendo unidos".

El rey, que ha recordado unas palabras de Mario Draghi en su informe sobre la competitividad europea, ha asegurado que las palabras "clave" son "el crecimiento y la productividad". "Y ese reto sitúa a la industria europea de nuevo, en el centro de una ecuación con múltiples incógnitas: innovación, incremento de la competitividad y reducción de la dependencia de otros países entre otras cosas", ha añadido.

Según ha manifestado, es una ecuación "muy compleja" y resolverla "requerirá más que nunca el compromiso de todos", porque el desafío es "existencial", en referencia a unas palabras de Mario Draghi de ese informe.

"La Europa unida hunde sus raíces en el mercado, se levanta a partir de la economía. Y ahí en ese cimiento económico, está su industria. Ahí estáis todos y cada uno de vosotros", ha apuntado el rey, que ha recordado que España será el país invitado en la feria industrial de Hannover en 2027.

A su juicio, será una "magnífica ocasión" para exponer el potencial de España, para hablar "de presente y de futuro, de tradición y de innovación, de conocimiento y de creatividad". "Del orgullo de lo bien hecho de esa excelencia que -bien lo saben nuestros premiados- siempre va ligada a un extraordinario esfuerzo individual y colectivo", ha subrayado.

Por último, ha pedido a todos seguir alimentando, entre todos, el prestigio de la industria española porque "en él se cifra buena parte de nuestro éxito como economía, como sociedad y como país", ha concluido.