El Rey Felipe VI durante el acto institucional 'Nuestra constitución más longeva', en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España).

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI ha subrayado este jueves que las pequeñas y medianas empresas son "el nervio del tejido productivo español" y ha señalado que su crecimiento y proyección internacional necesita "un entorno estable, reglas claras y colaboración entre administraciones, entidades financieras y asociaciones empresariales".

"Desde todos los rincones de nuestra geografía, en cada taller, en cada despacho, en cada línea de producción, sostenéis el empleo, impulsáis la innovación y fortalecéis los lazos que vertebran nuestra vida colectiva", ha señalado el rey en el acto de entrega del IX 'Premio Nacional Pyme del Año", que ha recaído en la empresa biotecnológica Tebrio.

En estos tiempos de "transformación profunda", Felipe VI ha apuntado que la digitalización (impulsada de manera exponencial por la IA), la transición ecológica y la internacionalización (tan condicionada hoy por las nuevas tensiones geopolíticas) están redefiniendo el horizonte.

"Nos plantean desafíos reales, pero también oportunidades para reforzar nuestro tejido empresarial y proyectar una España cada vez más competitiva y ágil en un mundo cada vez más exigente; siempre que sepamos hacer bien los deberes", ha remarcado.

Por ello, considera que adaptarse, innovar y anticiparse son una receta "indispensable" para un crecimiento sólido. "Queridos empresarios, no basta con reconocer vuestra labor; es necesario acompañarla, especialmente cuando enfrentáis dificultades", ha enfatizado.

Así, ha recalcado que el crecimiento y la proyección internacional de las pymes necesita un entorno estable, reglas claras y colaboración entre administraciones, entidades financieras y asociaciones empresariales.

En este sentido, el monarca ha enfatizado que solo con este entorno estable y de colaboración se pueden aprovechar los instrumentos que impulsan el crecimiento de estas empresas en dimensión y escala: financiación, formación especializada y marcos regulatorios que consoliden empleo estable, faciliten la innovación tecnológica y abran puertas hacia nuevos mercados.

"Os animo a mirar más allá, a seguir exportando y creando valor con vuestras ideas, con la confianza de saberos acompañados por las instituciones y por el conjunto de la sociedad, que es consciente y está orgullosa de la dimensión de vuestro esfuerzo", ha concluido.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, ha reconocido a las más de 1.700 empresas inscritas al Premio y, en concreto las 21 finalistas, que "sabéis mucho de audacia, coraje y asunción de riesgos. Esa es la manera de aprovechar todas las oportunidades que se van planteando, incluso -o, sobre todo- cuando las circunstancias se complican. Tenéis que saber que no estáis solas. Somos muchos los que estamos a vuestro lado para acompañaros, ayudaros y asesoraros", ha dicho.

Por su parte, el presidente de Santander España, Luis Isasi, ha señalado que "los premios Pyme del Año no son sólo un reconocimiento empresarial. Son, sobre todo, una forma de poner el foco donde de verdad se construye la fortaleza de un país: en empresas que crecen con los pies en la tierra, que generan empleo estable, que reinvierten, que innovan y que compiten sin perder el vínculo con su territorio".

LA EMPRESA SALMANTINA TEBRIO GROUP, PREMIO NACIONAL PYME DEL AÑO 2025

Tebrio Group S.L., empresa procedente de Doñinos de Salamanca (Salamanca), se ha alzado como la Pyme Nacional del Año 2025. La consejera delegada de Tebrio, Adriana Casillas, ha celebrado que este reconocimiento les sirve de impulso y les recuerda que, incluso desde una pyme, se pueden cambiar realidades y crear impacto global.

"Que cuando la innovación se une al propósito, surgen empresas que transforman los desafíos en oportunidades y los sueños en proyectos tangibles", ha destacado.

Tebrio Group S.L. es una compañía biotecnológica líder en la cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal, vegetal y usos industriales. Esta pyme utiliza maquinaria y tecnología propia y patentada en más de 150 países, lo que le permite comercializar proteínas y grasas para consumo animal, fertilizantes orgánicos para nutrición de suelos y plantas, y polímeros para diferentes usos biotecnológicos industriales.

Sus soluciones de "residuo cero" requieren hasta un 90% menos de agua y un 80% menos de tierra cultivable que los métodos tradicionales, sin generar emisiones de gases de efecto invernadero como metano o amoniaco, contribuyendo de manera tangible a la reducción de la huella de carbono global.

Actualmente, Tebrio está construyendo en Salamanca una mega factoría de 90.000 metro cuadrados, que generará 150 empleos directos y más de 1.350 indirectos, y tendrá capacidad para producir más de 100.000 toneladas anuales de productos sostenibles.

Además, durante el acto de este jueves se han entregado los accésits nacionales: Internacionalización, a MiiN Cosmetics S.L. de Barcelona; Innovación y Digitalización, a Oncomatryx Biopharma S.L. de Vizcaya; Formación y Empleo, a Coco Solution S.L. de Gran Canaria, y Pyme Sostenible, a Querqus Sustainable Packing S.L. de Zaragoza.