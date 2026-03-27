Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen sus cargos ante Felipe VI

(I-D) El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el Rey Felipe VI, y el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la jura de su cargo, en el Palacio de La Zarzuela, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). Sá - Pool

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carlos Cuerpo y Arcadi España han prometido sus cargos de vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y de ministro Hacienda, respectivamente, ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

Al acto también han asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, como notario mayor del Reino; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; el presidente del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, María Esther Pérez Jerez.

Los miembros del Ejecutivo prometieron sus cargos ante un ejemplar facsímil de la Constitución editado por las Cortes Generales en 1980, abierta por el Título IV, que trata del Gobierno y de la Administración, según ha detallado Zarzuela.

Posteriormente, a las 12.30 horas, escenificarán el tradicional traspaso de carteras como vicepresidente primero, en el caso de Cuerpo, y como ministro de Hacienda, en el de España, con María Jesús Montero, en la sede del Ministerio de Hacienda.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves los nombramientos de ambos, en sustitución de Montero, que deja el Ejecutivo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran el próximo 17 de mayo.

TRAYECTORIA DE LOS NUEVOS MINISTROS

Cuerpo, licenciado en Economía (2003) por la Universidad de Extremadura, Máster en Economía por la London School of Economics (2004) y Doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid (2017), es ministro de Economía, Comercio y Empresa desde diciembre de 2023.

Desde el año 2008 pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. En su experiencia profesional ha ocupado, desde agosto de 2021 hasta diciembre de 2023, el cargo de secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, además de ser director general de Análisis Macroeconómico en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, entre otros cargos.

Por su parte, Arcadi España era hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de València, máster en Dirección y Gestión Pública por Analistas Financieros Internacionales y ha ejercido en el ámbito privado como consultor.

España fue uno de los 'hombres fuertes' en el Gobierno del presidente autonómico Ximo Puig, primero como su jefe de gabinete en la primera legislatura del Botànic, después al frente de la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y finalmente como conseller de Hacienda.