Rey Felipe.- Hereu inaugura este miércoles en Bilbao el VIII Congreso Nacional de Industria con la presencia del rey

BILBAO, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugurará este miércoles, con la presencia del rey Felipe VI, la VIII edición del Congreso Nacional de Industria, que también durante el jueves abordará en el Palacio Euskalduna de Bilbao los retos del sector en más de 30 mesas redondas, conferencias, casos de éxito y actividades de 'networking' y la intervención de más de 90 expertos.

Bajo el lema "Lo bien hecho nos define", la calidad industrial, en su máxima expresión, será el eje vertebrador del Congreso para poner en valor el papel de este sector como motor económico, social y cultural de España.

La cita, organizada por el Ministerio de Industria y Turismo, analizará los principales retos del sector industrial español y contará entre los participantes de su principal mesa redonda, con la presencia, entre otros directivos y profesionales, del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, el CEO de Telefónica España, Borja Ochoa, o el de Siemens España, Fernando Silva.

Este Congreso es el encuentro anual de referencia del sector industrial español, que reúne a sus principales agentes para analizar su situación, debatir sobre los retos futuros y promover la innovación, la sostenibilidad y la digitalización.

Tal y como han explicado sus organizadores, el Congreso Nacional de Industria abordará en esta ocasión "las cuestiones más importantes que afronta el sector en España, en un contexto de reindustrialización europea y retos geopolíticos".

Entre ellas, se encuentran la calidad industrial, su contribución al crecimiento económico, social y cultural del país, la autonomía estratégica industrial y tecnológica, la competitividad, la innovación y transformación digital, la sostenibilidad y el futuro de la política industrial más allá de los fondos europeos de recuperación.

Además del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, la inauguración contará asimismo con la presencia del secretario de Estado de Industria, Jordi García; el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi; el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; y la presidenta de la Asociación Española para la Calidad (AEC), Beatriz López.

En el transcurso del acto inaugural, el ministro Jordi Hereu hará también entrega de los nuevos Premios Nacionales de Industria "Bien hecho en España" y, justo antes de la clausura y la entrega de galardones, se cerrarán las sesiones con la "Mesa de CEOs: Lo bien hecho nos define".

La mesa, moderada por el secretario de Estado de Industria, contará con la participación de los máximos responsables de las seis marcas impulsoras del Congreso: Mercedes Oblanca (Accenture), Rafael García Meiro (AENOR), Justin Corcho (Nippon Gases), Josu Jon Imaz (Repsol), Fernando Silva (Siemens) y Borja Ochoa Gil (Telefónica).

ACTIVIDADES PREVISTAS

A lo largo de las dos jornadas del Congreso, está prevista la celebración de más de 30 mesas redondas, conferencias, casos de éxito y actividades de 'networking', con la intervención de más de 90 expertos.

En el auditorio se celebrarán cinco sesiones: "La industria como motor de nación: innovación, territorio y futuro"; "Industria y defensa: tecnologías duales para la seguridad y la competitividad"; "Autonomía estratégica industrial para el siglo XXI"; "Impulsar, proteger, formar: tres claves para la competitividad industrial"; y "El nuevo mapa industrial europeo: España en el tablero geopolítico"; además de la charla magistral "El nuevo poder de los mercados emergentes.

El Ministerio de Industria y Turismo ofrecerá en la Sala Mintur una serie de paneles, en los que se abordarán la política industrial más allá del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la innovación protegida y el papel de las patentes o la importancia de una reindustrialización que cohesione territorios con diálogo social, empleo y talento. También se explicarán los servicios y programas que ofrecen el propio Ministerio, la Oficina Española de Patentes y Marcas, la Empresa Nacional de Innovación y la Escuela de Organización Industrial.

El programa se completa en las salas paralelas con las propuestas de las seis marcas impulsoras. En la Sala Accenture se analizarán la soberanía energética sostenible y la eficiencia en la era digital; en la Sala AENOR, las ayudas a la I+D, la Construcción 360 y la ciberseguridad industrial y el papel de las certificaciones, y en la Sala Nippon Gases, el talento y formación como claves de futuro y la I+D en el tratamiento de aguas.

En la Sala Repsol, se hablará de los combustibles renovables en la reindustrialización española y europea; en la Sala Siemens sobre las tendencias en la digitalización e IA, el mecanizado de precisión y la internacionalización de la industria vasca; y en la Sala Telefónica del rol de la digitalización en la calidad, las plantas autónomas, las infraestructuras críticas, la gestión de datos o la tecnología cuántica.