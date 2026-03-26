Ricardo Darín "decidió nacer" en Jaén y una campaña busca el lugar para instalar la placa que lo acredite

Placa sobre el nacimiento elegido de Darín en Jaén que aparece en el vídeo promocional de la campaña. - EUROPA PRESS

JAÉN, 26 (EUROPA PRESS)

El actor argentino Ricardo Darín "decidió nacer" en Jaén cuando recibió la nacionalidad española y una campaña, con concurso incluido, busca ahora el lugar para instalar la placa que lo acredite.

Fue el propio intérprete quien dio a conocer su ciudad española de nacimiento, elegida porque le "sonaba bien", durante una entrevista en el programa de televisión argentino 'Otro día perdido'. Una noticia que la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior no ha dejado pasar con la puesta en marcha de la campaña #DarínDóndeVaLaPlaca

Y es que, junto al objetivo de encontrar el mejor emplazamiento para ese rótulo conmemorativo, la iniciativa pretende promocionar Jaén como destino turístico aprovechando la popularidad del protagonista de películas como 'El hijo de la novia' o 'El secreto de sus ojos'.

En un tono desenfadado, el vídeo promocional de la campaña recorre algunos de los establecimientos jiennenses donde recuerdan la infancia y juventud imaginada de Darín y exponen los motivos por lo que tendrían que acoger la placa.

"Nosotros le hicimos el traje de conejito en su primera obra de teatro", explica el responsable de un negocio de tejidos. La propietaria de una floristería reivindica la placa porque "nació aquí, en el portal de al lado, tan bonico el muchacho". Además, se sorprende por que sea argentino cuando "tiene un acento de Jaén 'ni pollas' auténtico".

A ellos se suma la encargada de una confitería, donde "se pasaba todo el día". Precisa que "le gustaban mucho las milhojas y esos bollos", aunque "el dulce de leche no le gustaba mucho". "Yo le decía Ricardín, de Ricardo y Darín", comenta.

El concurso, impulsado por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, tiene dos fases. La primera es la de la propuesta de negocios candidatos para la colocación de la placa y está abierta hasta el 8 de abril, según las bases, consultadas por Europa Press.

Los aspirantes deben entrar en https://andalucia.org/darin-donde-va-la-placa, rellenar el formulario con el nombre del negocio y la dirección y aceptar las condiciones de participación. Además, desde las redes sociales de @viveandalucia, tienen que comentar en una de las publicaciones referentes al concurso, incluyendo el nombre del negocio y su dirección en Jaén.

Como finalistas, se seleccionarán los 20 negocios más mencionados en la web de andalucia.org y en las redes sociales de @viveandalucia. La votación para escoger al ganador tendrá lugar del 9 al 15 de abril y será el más votado entre los usuarios en la publicación de la final.

A partir del día 20, se sabrá en qué establecimiento se colocará la placa que atestigüe que este "célebre actor argentino" eligió nacer en Jaén, aunque, como él mismo reconoció en la entrevista, todavía no ha estado en ella. A tiempo está de arreglarlo y descubrirla.