Rocío Albert ante empresarios de CEAPI, “Madrid es el motor de España"

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebró este en Madrid un desayuno empresarial presidido por Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. El evento, moderado por la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, y presentado por el exministro Alberto Bacó, exsecretario de Desarrollo Económico de Puerto Rico, contó con la participación de una importante delegación de empresarios iberoamericanos.

Rocío Albert, presentó su modelo de “libertad económica, baja fiscalidad y eliminación de trabas administrativas”, donde ha destacado “las políticas del Ejecutivo autonómico que han convertido a la región en el motor de España, aportando cerca del 20% del PIB Nacional”.

Albert constató que la rebaja de impuestos es la “seña de identidad” de la Comunidad de Madrid, con “32 rebajas desde que Díaz Ayuso es presidenta, con un ahorro de casi 40.000 millones de euros desde 2019, más de 10.500 euros por contribuyente”. También resaltó “la simplificación administrativa con herramientas como la Línea Abierta contra la Hiperregulación, un canal directo para que ciudadanos y empresarios señalen normas obsoletas o innecesarias, gracias a lo que ya se han podido suprimir o modificar más de 500 regulaciones”.

Además, la consejera afirmó que “CEAPI es un puente que une en ambos sentidos para que las empresas se internacionalicen”.

Núria Vilanova subrayó “que no se puede entender el dinamismo de Madrid, como locomotora de España, sin tener en cuenta su dimensión iberoamericana. Una realidad presente en sus calles, pero también en sus comercios y empresas. El millón de latinoamericanos que viven en un radio de 25 kilómetros de la Puerta del Sol es una de las razones por las que ya se conoce a Madrid en el mundo como el nuevo Miami”.

Alberto Bacó presentó a la consejera insistiendo en que "el propósito y la misión de las personas que nos dedicamos a la política es construir puentes, construir un tejido que favorezca conexiones, como hace la consejera y como también hace CEAPI".

Durante el encuentro, los asistentes intercambiaron ideas sobre las relaciones inversoras entre Madrid e Iberoamérica. Con este desayuno empresarial, CEAPI reafirma su compromiso de impulsar espacios de encuentro y colaboración que refuercen la competitividad y la confianza en el futuro económico compartido.

Sobre CEAPI:

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por 350 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.

CEAPI tiene la vocación de contribuir a hacer más Iberoamérica y promover relaciones de confianza entre los empresarios para hacer crecer y fortalecer el tejido empresarial iberoamericano. Como think tank reflexionamos sobre los retos y oportunidades de la región, fomentando el diálogo con los líderes políticos e institucionales, buscando enriquecer la colaboración público-privada y dando cabida a las nuevas generaciones y al papel fundamental de la mujer en el desarrollo de las empresas y de la sociedad actual.