Rumbo al IV Foro Iberoamericano de Turismo en Canarias

Reunión con el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso y Pedro González - CEDIDA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones responsables de la organización del IV Foro Iberoamericano de Turismo, que se celebrará el próximo año en Canarias, ya se han puesto en marcha a través de una intensa agenda de trabajo mantenida durante estos días en las islas, y en la que ha participado el secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), Narciso Casado, junto a representantes del gobierno de Canarias, cabildos, ayuntamientos y organizaciones empresariales en las islas.

Esta es la primera reunión de coordinación desde que, durante el III Foro Iberoamericano de Turismo celebrado el pasado mes de junio en San Pedro Sula (Honduras), se anunciara oficialmente que Canarias acogerá la próxima edición de este importante encuentro, que reunirá a los dinamizadores del turismo: representantes de gobiernos, instituciones, organizaciones empresariales, organismos multilaterales, universidades y empresas. El principal objetivo ha sido comenzar con la comunicación entre las distintas administraciones e instituciones implicadas, con objeto de avanzar en el diseño y definición del Foro, que en esta ocasión se celebrará en formato multisede.

Primeras reuniones para la próxima cita de la industria turística de la región

La agenda comenzó en Tenerife, donde Narciso Casado mantuvo un primer encuentro con el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el director insular de Acción Exterior, Pedro González, en el que se abordó el papel que desempeñará la isla en la organización del Foro. Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de aprovechar este evento para reforzar la proyección internacional de Tenerife y situar a Canarias como referente del turismo iberoamericano. Asimismo, se puso de manifiesto el respaldo del Cabildo a esta importante iniciativa, que se ha consolidado como un referente en la industria del turismo en Iberoamérica.

El secretario permanente de CEIB se reunión también durante su visita con el viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias, Gustavo González de Vega, acompañado por la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes; el director insular de Acción Exterior, Pedro González, y la secretaria general de la Confederación

Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife, Elena Vela. El encuentro permitió avanzar en la definición de algunas de las localizaciones que se estudian para acoger parte de las actividades del Foro. En esta edición se implicará además a varios municipios de las islas, con el fin de poner en valor la diversidad de la oferta turística canaria.

Canarias, puente entre Europa, Iberoamérica y África

El programa continuó en Gran Canaria, donde Casado participó en el Foro de Internacionalización de la Economía Canaria, organizado por el Gobierno, una cita en la que destacó el valor estratégico de las islas como plataforma para fortalecer las relaciones económicas entre Europa, Iberoamérica y África. Aprovechó además para presentar la cuarta edición del Foro de Turismo, que será sin duda la gran cita de la industria turística los días 10 y 11 de marzo de 2027.

Durante la jornada, Casado señaló que "internacionalizar ya no consiste únicamente en vender en el exterior; significa formar parte de un sistema de redes, generar alianzas, compartir experiencias y ofrecer confianza", destacando que precisamente esa confianza es la que CEIB viene construyendo desde hace años mediante el trabajo conjunto con las principales organizaciones empresariales de los 22 países de Iberoamérica.

En este sentido, recordó también que este año, España acoge la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se organiza conjuntamente entre CEIB, CEOE y la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB. En esta línea, Casado aseguró que "nuestro trabajo no termina cuando concluye una Cumbre, sino que mantenemos una intensa actividad hasta la siguiente, dotándola así de contenido e identificando prioridades para la región". Algunas de las principales líneas de trabajo en este periodo, indicó, son el Foro Iberoamericano de la Mipyme, el Foro de Conectividad y transición digital o el propio Foro Iberoamericano de Turismo.

Casado consideró, durante su visita, que Canarias reúne unas condiciones únicas para acoger la próxima edición del Foro. "Representa como pocos territorios la capacidad de conectar continentes, atraer talento y proyectar un modelo turístico innovador, sostenible y competitivo. No puede haber mejor escenario para seguir fortaleciendo el espacio turístico iberoamericano", declaró.

Asimismo, puso en valor el papel que desempeñan las organizaciones empresariales como elemento vertebrador de la cooperación regional. "Cuando las organizaciones empresariales cooperan, las oportunidades cada vez son más y mejores. Esa red de confianza es uno de los mayores activos que tiene hoy Iberoamérica", subrayó.

Coordinación institucional y próximos avances

Tras el Foro de Internacionalización, se visitó el municipio de San Bartolomé de Tirajana, otro de los principales enclaves turísticos. Posteriormente, mantuvo una reunión de trabajo con el vicepresidente del gobierno de Canarias, Manuel Domínguez; el viceconsejero de Economía e Internacionalización, Gustavo González de Vega, y el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, con quienes continuó avanzando en la planificación de esta importante cita del sector del turismo.

Con esta intensa agenda de actividades, se puso de relieve el compromiso de las instituciones canarias con un proyecto que aspira a reunir en las islas a los máximos representantes del ámbito público y privado de toda Iberoamérica para analizar los principales retos del turismo y reforzar la colaboración entre ambos lados del Atlántico. El foro cuenta además con el apoyo y la implicación activa del Cabildo de Gran Canaria, con el que también se está manteniendo un contacto permanente para coordinar la gran cita de la industria turística.

La celebración del IV Foro Iberoamericano de Turismo supondrá un nuevo impulso a la proyección internacional de Canarias y reforzará el papel del Archipiélago como espacio de encuentro entre Europa, Iberoamérica y África