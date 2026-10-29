Sabadell gana 1.376 millones hasta septiembre, un 1% menos, y anuncia un nuevo dividendo de 325 millones

Archivo - Fotografies De La Roda De Premsa Del Banc Sabadell 2T'26 - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Sabadell cerró los primeros nueve meses del año con un beneficio neto de 1.376 millones de euros, un 1% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluyendo la aportación de TSB -que formó parte del grupo durante cuatro meses- gracias "al impulso del negocio, una tendencia que continuará en adelante", según ha informado en un comunicado el vallesano a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin tener en cuenta la contribución de TSB --vendido a Banco Santander el 1 de mayo-- y los resultados extraordinarios, el beneficio recurrente fue de 1.096 millones, un 5,3% menos interanual, impulsado por los 405 millones de euros cosechados entre julio y septiembre, un 13% más que en el segundo trimestre.

"Demostramos una vez más nuestra capacidad para hacer crecer de forma sostenible el negocio, mientras mejoramos los ingresos y contenemos los costes. En un entorno exigente, la fortaleza del proyecto del banco nos permite seguir creando valor para nuestros clientes y accionistas, al tiempo que progresamos en la transformación de la entidad", ha subrayado el consejero delegado de la firma, Marc Armengol.

Durante los nueve primeros meses del año, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones) fueron de 3.677 millones de euros hasta septiembre, un 0,1% más que un año atrás, de los que 1.260 millones se atribuyen al tercer trimestre, que crecieron un 2,4% frente al segundo. Así, el vallesano ha celebrado que el indicador haya comenzado a crecer interanualmente gracias al "fuerte dinamismo de la actividad comercial", un patrón que la firma presidida por Josep Oliu prevé registrar de manera "más pronunciada en los próximos trimestres".

NUEVO DIVIDENDO DE 7 CÉNTIMOS POR ACCIÓN

El avance ha contribuido a que la rentabilidad sobre el capital tangible recurrente (RoTE) --que ajusta en el periodo la venta de TSB-- se incremente desde el 13,6% de junio hasta el 14,2% en septiembre. "La pujanza del negocio, la contención de los gastos y la elevada calidad de los activos seguirán elevando dicha rentabilidad en los próximos trimestres, hasta alcanzar los objetivos previstos del 14,5% al cierre de 2026 y el 16% en 2027", ha avanzado el vallesano.

En este contexto, el banco ha anunciado un nuevo dividendo en efectivo de 7 céntimos por acción -que se pagará el próximo 29 de diciembre- a cuenta de los resultados de 2026, lo que supondrá el reparto de 325 millones de euros.