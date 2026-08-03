El Salvador.- Air Europa abre la venta de billetes para la nueva ruta Madrid-El Salvador, que operará desde diciembre

Air Europa abre la venta de billetes para la nueva ruta Madrid-El Salvador, que operará desde diciembre. - AIR EUROPA

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Air Europa ha iniciado ya la comercialización de los vuelos de su nueva ruta entre Madrid y San Salvador (El Salvador), que comenzará a operar el próximo 18 de diciembre bajo tres frecuencias diarias y bordo de su flota Boeing 787-8 Dreamliner, según un comunicado.

Desde la aerolínea ha destacado que el país centroamericano se ha consolidado en los últimos años como "uno de los destinos con mayor crecimiento turístico de América", gracias a su oferta cultural, su riqueza natural y el desarrollo de sus infraestructuras.

Así, a partir de diciembre, los vuelos desde Madrid despegarán los miércoles, viernes y domingos a las 01.45 horas, mientras que las conexiones desde San Salvador hacia la capital española partirán esos mismos días a las 12.10 horas.

La incorporación de El Salvador forma parte del plan de crecimiento de Air Europa, que este año ha reforzado ya su red de destinos con nuevas rutas como Oviedo, Sevilla, Ginebra y Johannesburgo, además de ampliar su operativa estival por primera vez con vuelos a Bolonia y Tánger.

Por último, la compañía aérea también comenzará a operar una nueva ruta en diciembre de 2026, y es la nueva conexión entre la capital española y Barranquilla (Colombia), con tres frecuencias, además. En el país latinoamericano ya cuenta con vuelos directos diarios a Bogotá y Medellín.