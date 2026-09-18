Archivo - Luis Díaz, durante el Mundial de surf en El Salvador. - FESURFING - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de El Salvador Travel Market 2026 (ESTM) ha cerrado sus puertas tras acoger 988 reuniones de negocio en las que han tomado parte 100 participantes internacionales y 56 empresas turísticas.

Según se desprende de la nota de prensa, la cita ha tenido lugar en San Salvador y ha estado organizada por la Cámara Salvadoreña de Turismo (Casatur) con el respaldo del Ministerio de Turismo y la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur).

Hasta San Salvador han acudido representantes de 17 países distintos, incluida España. Asimismo, a la zona expositiva de empresas del sector turístico se han sumado veinte pymes salvadoreñas con muestras de artesanía y producción autóctona.

El presidente de Casatur, Carlos Umaña, ha valorado que el encuentro ha servido para generar oportunidades en el sector privado nacional, con un volumen de actividad que la organización calcula que puede traducirse en varios millones de dólares a corto y medio plazo.

"Ese es el camino que queremos seguir: que el creciente interés por El Salvador se traduzca en más producto en los mercados internacionales y en más oportunidades para nuestro sector", ha afirmado Umaña.

Por su parte, la ministra de Turismo salvadoreña, Morena Valdez, ha hecho hincapié en la colaboración público-privada para consolidar el posicionamiento exterior del país y ha felicitado a las compañías por haber recibido a "más de cien mayoristas" procedentes de todo el mundo.

"Desde el sector público, es relevante fortalecer las alianzas estratégicas con el sector para que más negocios fortalezcan sus inversiones, ya que esto contribuye al posicionamiento de nuestro país como destino y a la consolidación de nuestra oferta turística", ha indicado.

La actividad ferial ha estado precedida de seis rutas de familiarización para mostrar a los visitantes internacionales y los medios de comunicación especializados la variada oferta de patrimonio cultural, volcanes, playas, surf, café y gastronomía que ofrece la nación centroamericana.