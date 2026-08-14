San Salvador acogerá en septiembre la segunda edición del Travel Market con compradores de tres continentes - ESTM

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La cuenta atrás para la segunda edición de El Salvador Travel Market 2026 (ESTM) ha comenzado este viernes en San Salvador con la presentación oficial del evento, el principal encuentro de negocios (B2B) del sector turístico del país centroamericano, que se celebrará del 14 al 18 de septiembre en el Hotel Hilton de la capital.

A un mes de su arranque y con las últimas plazas disponibles, la cita --organizada por la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), con el respaldo del Ministerio de Turismo (MITUR) y la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR)-- prevé superar las 900 reuniones comerciales de 15 minutos organizadas mediante un sistema de matchmaking entre la oferta local y compradores de Norteamérica, Europa y América Latina.

La Ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó durante la presentación el momento de crecimiento y transformación que atraviesa el turismo salvadoreño, así como la oportunidad de trasladar ese posicionamiento internacional a la generación de inversión, empleo y negocio para el país.

El Salvador recibió más de 4,1 millones de visitantes internacionales en 2025, en paralelo al desarrollo de nuevas infraestructuras, una creciente conectividad y la diversificación de una oferta que hoy abarca surf, naturaleza, cultura, aventura, gastronomía y bienestar.

Por su parte, el presidente de CASATUR, Carlos Umaña, señaló que el objetivo del sector es que El Salvador "no solo busque ser conocido, sino que sea vendido, programado y comercializado internacionalmente" de forma permanente.

Previo a los encuentros empresariales, los turoperadores internacionales realizarán viajes de familiarización y recorridos culturales para evaluar el producto turístico en el terreno.