Sánchez anuncia el inicio esta semana del proceso para elaborar los Presupuestos de 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García-Milà, en la foto de familia de la 41 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congressos de Catalunya - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que esta semana se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2027.

En el cierre de la 41 Reunió Cercle d'Economia, ha afirmado este miércoles que los Presupuestos serán "más ambiciosos, más sociales y más responsables desde el punto de vista fiscal".

Sánchez ha añadido que durante este mes se actualizará el cuadro macro para aprobar las nuevas cuentas y se presentarán las líneas generales a los grupos parlamentarios.

El jefe del Ejecutivo ha indicado que la vivienda va a tener un "peso prioritario", con el "mayor despliegue de recursos públicos que se haya conocido jamás" en la historia democrática de España.

Asimismo, ha afirmado que las cuentas públicas van a seguir en la línea de la "responsabilidad fiscal" que se he venido cultivando hasta ahora, se va a seguir reduciendo el déficit público y la deuda pública va a acabar esta legislatura por debajo del 100% del PIB.