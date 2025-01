Sánchez defiende la apuesta de España por las renovables y por el "Green, Baby, Green" frente a Trump

El Gobierno destinará 400 millones a los proyectos de hidrógeno verde que quedaron fuera la subasta del Banco Europeo de Hidrógeno

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el camino adoptado por España para impulsar las energías renovables y ha reafirmado la apuesta del país por el "Green, Baby, Green", en contraposición al lema "Drill, Baby, Drill" que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como mensaje para impulsar la producción de petróleo y gas.

En su intervención en la inauguración del Tercer Día del Hidrógeno de Enagás, Sánchez destacó el papel "fundamental" que el Gobierno quiere que juegue el hidrógeno verde como una vía para "la reindustrialización con cohesión territorial de todo el país". "A diferencia del modelo obsoleto de los combustibles fósiles", añadió.

Asimismo, puso en valor el "éxito" del modelo energético en España como "la base del éxito del momento económico que está viviendo el país" y que la transición energética se ha convertido "en el puntal de un modelo de éxito guiado por las tres 'C': Crecer, compartir y cuidar". "El que nos ha permitido cerrar el año 2024 con un crecimiento trimestral, nada más y nada menos que del 3,5% del PIB", afirmó.

De esta manera, Sánchez garantizó que España va "a continuar con esa senda" y advirtió de que el Gobierno "va a reafirmarse en el Green, Baby, Green".

"El futuro siempre termina adelantando al pasado, por mucho que se obceque el pasado en bloquearle, y porque estamos convencidos de que el hidrógeno verde no solo va a ayudar a alcanzar la neutralidad climática, que es un objetivo que debe fijarse y reafirmarse diariamente en la humanidad, y por tanto evitar el colapso del planeta. Legar a nuestras generaciones futuras un planeta sostenible, habitable. Porque no se puede tener una vida saludable en un planeta enfermo", añadió al respecto.

RESOLUCIÓN DEL PROGRAMA VALLES DEL HIDRÓGENO POR 1.320 MILLONES.

Asimismo, Sánchez anunció que en las próximas semanas se dará a conocer la propuesta de resolución provisional de la convocatoria del programa Valles del Hidrógeno por valor de 1.320 millones de euros.

En esta apuesta de España por el hidrógeno verde, señaló que ya se han ejecutado más de 1.500 millones de euros del proyecto estratégico del PERTE, y "en las próximas semanas se va a dar a conocer la propuesta de resolución provisional de la convocatoria del programa Valles del Hidrógeno por valor de otros 1.320 millones de euros".

Además, anunció que se destinarán otros 400 millones de euros a los proyectos que quedaron fuera la subasta del Banco Europeo de Hidrógeno, "a pesar de contar con una evalución positiva de la Comisión Europea".

El año pasado la Comisión Europea concedió 720 millones de euros a siete proyectos de hidrógeno verde, en la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, entre los que figuraban tres españoles (El Alamillo H2, Hysencia y Catalina).

HIDRÓGENO "MADE IN SPAIN".

A este respecto, mostró el deseo de que "no haya una sola oportunidad en este campo que no sea aprovechada" para que el hidrógeno verde sea una vía para la descarbonización. "En un futuro no muy lejano, buena parte de los aviones, de los barcos, de los sistemas de almacenamiento energético que se van a usar en Occidente y, particularmente en Europa, van a funcionar con hidrógeno verde. Con hidrógeno 'made in Spain'", aseveró.

A este respecto, el presidente del Gobierno subrayó que España es ya "la quinta economía sostenible de todo el planeta", con el 56% de su electricidad procedente fuentes renovables y que el país está creciendo de "manera exponencial desde hace un luso" debido a las grandes posibilidades y oportunidades que ofrece las energías verdes.

En el caso concreto del hidrógeno, afirmó que en apenas cinco años se ha triplicado el objetivo de instalación de electrolizadores, hasta 12 gigavatios (GW), concentrándose, además, el 20% de los proyectos de producción de hidrógeno verde pese a ser 1,2% del PIB mundial. "Se estima que en 2030 estaremos produciendo el 20% de todo el hidrógeno verde de la UE", añadió al respecto.

