Sánchez insta a los agricultores a creer en el acuerdo UE-Mercosur porque lo ve "extraordinario" para España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este miércoles a los agricultores españoles a confiar y creer en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, pues considera que este supone una "extraordinaria noticia" para Europa y para España.

Durante su comparecencia en el Congreso para dar cuenta de diversos asuntos internacionales, el jefe del Ejecutivo ha dedicado parte de su intervención a valorar el acuerdo con Mercosur justo el día en el que unos 8.000 agricultores y ganaderos de toda España se manifiestan en Madrid por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del reciente acuerdo comercial UE-Mercosur, así como de la pérdida de rentabilidad que está llevando al cierre de explotaciones.

"Después de más de 20 años, el que la Unión Europea haya sido capaz de firmar un acuerdo importante con el mundo con los países del Mercosur, es una extraordinaria noticia para Europa, sin duda también lo es para España", ha subrayado el presidente desde la tribuna del Congreso.

DEFIENDE LAS CLÁUSULAS DE SALVAGUARDA

A renglón seguido, el jefe del Gobierno ha dicho que es consciente de las dudas y preocupaciones que puedan tener los agricultores por la entrada de productos de países del Mercosur en el Viejo Continente, pero ha ensalzado las cláusulas de salvaguarda aprobadas en el Parlamento Europeo que permitirán dificultar o suspender la entrada de esos productos "si se considera que pueda dañar de algún modo" a los productores comunitarios.

Sánchez también ha expuesto que la Unión Europea tiene que profundizar en su mercado interior en términos comerciales y lanzarse a acuerdos con otras regiones del mundo en un momento en el que la administración de Estados Unidos rompe "unilateralmente acuerdos comerciales".

"Creo que hay un contexto geopolítico que invita a Europa a mirarse hacia adentro y profundizar en el mercado único y a mirar hacia afuera aquellas regiones que también, junto con Europa, lo que quieren es un orden internacional basado en reglas y no en la ley del más fuerte", ha zanjado.