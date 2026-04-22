Santa Catarina se presenta como puerta de entrada a Brasil para la inversión española

Participantes en el encuentro empresarial en CEOE sobre Santa Catarina, como puerta de entrada a Brasil para las empresas españolas - CEDIDA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Industrias del Estado de Santa Catarina-FIESC, Gilberto Seleme, presentó en un encuentro empresarial en CEOE las oportunidades de negocio e inversión en Santa Catarina. Inauguraron la jornada el director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente de CEIB, Narciso Casado y el director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-España, Óscar Méndez; e intervino también en la jornada el ministro consejero de la embajada de Brasil en España, Daniel Costa.

El encuentro reunió a representantes de destacadas empresas e instituciones que se fueron con un mensaje claro: el actual contexto económico, reforzado por el impulso político bilateral y la próxima entrada en vigor el 1 de mayo del acuerdo UE-MERCOSUR, abre una nueva etapa para intensificar la inversión, el comercio y las alianzas estratégicas entre ambos países.

Presentación de Santa Catarina desde una organización empresarial

Durante la apertura, Narciso Casado, director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente de CEIB, subrayó que Brasil es un socio estratégico prioritario para España y destacó que Santa Catarina reúne muchos de los atributos que hoy buscan las empresas internacionales: fortaleza industrial, seguridad jurídica, talento, innovación e infraestructura.

En ese contexto, defendió que la cooperación empresarial debe construirse desde el conocimiento directo de los territorios y desde una colaboración permanente con los gobiernos locales para convertir oportunidades en inversiones reales. En esa línea, enmarcó a Santa Catarina en la visión con la que desde CEIB se trabaja en Iberoamérica —basada en las 4T: territorio, talento, transformación y tracción— y afirmó que el estado brasileño encarna plenamente esos cuatro conceptos en clave iberoamericana.

También puso en valor el momento especialmente positivo que atraviesa la relación económica bilateral, recordando los avances alcanzados recientemente en la reunión de alto

nivel celebrada en Barcelona con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y destacó que iniciativas como esta contribuyen a identificar proyectos concretos en sectores

estratégicos, como infraestructuras, energía, telecomunicaciones, industria avanzada y economía digital. “La presentación de un Estado de Brasil realizada por una organización

empresarial, en este caso FIESC, es una apuesta clara desde el sector privado por mostrar las fortalezas y ventajas competitivas de Santa Catarina con un enfoque más orientado hacia las empresas y la importancia de hacer negocios”, valoró Casado,

Oportunidades de negocio e inversión en Santa Catarina

Por su parte, Óscar Méndez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Brasil-España, incidió en que España se mantiene como segundo inversor en Brasil y señaló que la próxima entrada en vigor del acuerdo UE-MERCOSUR supondrá un impulso adicional para las relaciones económicas entre ambos mercados. Asimismo, destacó que dos de las tres ciudades más idóneas para emprender en Brasil se encuentran en Santa Catarina y anunció una misión empresarial española al Estado en septiembre, invitando a aquellas empresas que estén interesadas a sumarse a esta iniciativa.

La delegación brasileña estuvo encabezada por Gilberto Seleme, presidente de la Federación de Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC), quien presentó este mercado como uno de los principales motores industriales de Brasil, sexta economía del país y segundo Estado en valor añadido bruto industrial per cápita, con un crecimiento que duplica la media nacional. Subrayó además el peso de la industria en el PIB estatal, del 28,7%, y la capacidad logística del estado, con cinco grandes puertos, una de las mayores redes aeroportuarias de Brasil y una de las estructuras portuarias más competitivas del país.

Potencial de Santa Catarina en sectores clave para las empresas españolas

El presidente de FIESC destacó que Santa Catarina se apoya además en un sólido sistema de competitividad territorial, una amplia red de innovación con institutos tecnológicos y de innovación, y un potente modelo de formación técnica y ejecutiva orientado a las demandas de la nueva economía. En este marco, trasladó el interés de este

Estado por reforzar alianzas con empresas españolas en sectores como infraestructuras, energía, telecomunicaciones, movilidad, automoción, industria forestal y agroindustria.

También se refirió al amplio margen para aumentar la presencia de Santa Catarina en el mercado español, especialmente en nichos como autopartes, carnes y preparados cárnicos y productos de madera, y remarcó que España puede convertirse en un socio estratégico para acompañar el desarrollo industrial y logístico del Estado.

Durante la presentación, Daniel Costa Figueiredo, ministro consejero de la Embajada de Brasil en España, destacó que Brasil y España viven “uno de los mejores momentos de su relación económica y empresarial”, subrayando que la reciente visita del presidente Lula y los acuerdos alcanzados —incluido el de servicios aéreos y el memorándum sobre pymes— refuerzan todavía más ese escenario.

En ese contexto, recordó que la importancia de la inversión española en Brasil y señaló que el acuerdo UE-MERCOSUR puede transformar estructuralmente la relación económica birregional, con la previsión de liberalización arancelaria para la gran mayoría de los productos en los próximos años.

Asimismo, puso el foco en las grandes oportunidades existentes en infraestructuras, industria y logística, tanto en Brasil como específicamente en Santa Catarina, y destacó que la visita de esta delegación empresarial refleja cómo España se percibe como una puerta natural de entrada de Brasil a Europa.

A lo largo de la jornada quedó patente que Santa Catarina se consolida como un mercado especialmente atractivo para las empresas españolas, combinando competitividad industrial, estabilidad institucional, capacidad exportadora, innovación, conectividad logística y apertura internacional.

El encuentro sirvió también para reforzar el compromiso conjunto de seguir impulsando proyectos conjuntos y nuevas vías de colaboración en un momento en el que España y Brasil apuestan por profundizar su relación económica sobre bases cada vez más estratégicas.

Además, desde CEOE y CEIB se reiteró la voluntad de seguir fortaleciendo el espacio empresarial iberoamericano como una plataforma de crecimiento, integración y desarrollo, favoreciendo una colaboración más intensa entre empresas, instituciones y territorios a ambos lados del Atlántico.