Santander gana 11.170 millones hasta septiembre, un 16% más

Archivo - La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, durante la clausura de su programa solidario “Euros de tu Nómina”, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El acto está marcado por la conmemoración del 20 aniversario de esta iniciativa. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander obtuvo un beneficio neto de 11.176 millones de euros en el conjunto de los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 16,1% en comparación con el mismo periodo del año pasado, según ha informado este miércoles el banco al publicar sus cuentas trimestrales.

El dato es el beneficio ordinario, en el que Santander no incluye la plusvalía neta de 1.895 millones de euros por la venta del negocio de Polonia parcialmente compensada con los costes de 666 millones de euros por integración de TSB y Webster. Si se tiene en cuenta esta partida no recurrente, el beneficio neto atribuido fue de 12.405 millones de euros, lo que equivale a un 20% más.

"Hemos vuelto a obtener unos resultados muy sólidos en los primeros nueve meses, con un aumento del 25% del beneficio por acción y una dinámica cada vez más positiva en todo el grupo. Hemos sumado 17 millones de clientes en los últimos doce meses gracias a una fuerte actividad comercial y a la incorporación de TSB y Webster. Tengo más confianza que nunca en que cumpliremos nuestros objetivos, tanto en 2026 como en nuestro plan a tres años, gracias a la fortaleza y al compromiso de nuestros equipos en todo el grupo", ha asegurado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.