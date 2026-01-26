Scioli ha fijado el objetivo de diez millones de turistas y ha destacado la conectividad de Argentina

El secretario de Turismo Daniel Scioli, en el stand de Argentina en Fitur Madrid - El Observador

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Turismo de Argentina, Daniel Scioli, ha afirmado que el Gobierno ha definido como objetivo estratégico alcanzar los diez millones de turistas internacionales, para lo cual ha puesto en marcha un conjunto de medidas centradas en el fortalecimiento de la conectividad aérea, la coordinación con provincias y municipios y la incorporación de innovación tecnológica en la gestión turística.

Así lo ha señalado durante la entrevista concedida a Fernando González, director de El Observador, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada esta semana en Madrid, donde Argentina ha contado con un stand propio y ha desarrollado una intensa agenda institucional y empresarial orientada a consolidar su posicionamiento como destino turístico internacional.

Scioli ha inaugurado el stand argentino junto a la secretaria general de la Organización Mundial del Turismo, Shaikha Nasser Al Nowais, y a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de San Juan, Marcelo Orrego, entre otras autoridades. Según ha indicado durante la entrevista, “la participación conjunta del sector público y privado ha supuesto un avance respecto a ediciones anteriores y ha permitido mostrar una oferta turística integrada”.

El secretario de Turismo ha destacado que Argentina se ha presentado en Fitur como un destino estable, seguro y con estándares de calidad consolidados en gastronomía y hotelería. En este sentido, ha vinculado el desempeño del sector turístico a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei. “Parte de la política de cielos abiertos ha tenido un impacto fundamental en la recuperación del turismo”, ha destacado.

En relación con la conectividad, Scioli ha anunciado la incorporación de un cuarto vuelo diario de la aerolínea Iberia entre Madrid y Buenos Aires, lo que ha situado la capacidad en torno a los 2.800 pasajeros diarios. “Es un récord para la compañía y demuestra el interés creciente por Argentina”, ha afirmado, y ha añadido que “el acuerdo marco entre el Mercosur y la Unión Europea también potenciará significativamente el turismo receptivo”.

Asimismo, ha subrayado la coordinación con la ciudad de Buenos Aires y con distintos municipios del país. En este contexto, ha mencionado la implementación de programas de innovación tecnológica e inteligencia artificial aplicada al turismo en destinos como Bariloche y Pinamar, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la competitividad de los servicios. En sus palabras, “tenemos que seguir multiplicando estas acciones para mostrar experiencias únicas y enriquecer la guía turística a nivel nacional”, ha señalado durante la entrevista.

Sobre el escenario político y económico, Scioli ha considerado que el reciente resultado electoral del oficialismo ha aportado mayor previsibilidad y certidumbre, lo que ha facilitado el acceso al crédito y ha tenido efectos positivos tanto en la inversión hotelera como en el consumo turístico interno. “El triunfo electoral ha dado seguridad y consolidado la confianza para que las familias y empresas puedan planificar sus inversiones y viajes”, ha subrayado durante la entrevista.

Según los datos citados por Scioli, Argentina ha recibido 5,6 millones de turistas internacionales en 2025. En este marco, ha indicado que el Ejecutivo ha apuntado a profundizar el crecimiento en mercados como Estados Unidos y Europa, mediante la promoción de experiencias diferenciadas y la mejora continua de la oferta turística en las distintas regiones del país.

Scioli también ha señalado que la marca país ha recuperado presencia internacional. “La Argentina vuelve a estar en el mapa turístico mundial, con identidad, prestigio y seguridad”, ha apuntado durante la entrevista.