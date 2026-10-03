El Secretario General Iberoamericano pide una alianza en IA y destaca la oportunidad que ofrece Latinoamérica

Archivo - El abogado chileno, Andrés Allamand, durante un desayuno de Nueva Economía Forum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Garamendi (CEOE) ve "muchísimas" oportunidades y "grandes retos" en Latinoamérica y critica la ley española de centros de datos

MADRID, 3 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El Secretario General Iberoamericano (Segib), Andrés Allamand, ha destacado este sábado la "gigantesca oportunidad" que ofrece América Latina para las grandes empresas en inteligencia artificial (IA) y que está siendo desaprovechada y ha abogado por una alianza iberoamericana por la IA.

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha afirmado que le "encantaría" que eso pasase en España y ha realizado una crítica velada al proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

De cara al II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas que tendrá lugar el próximo 19 de octubre en Madrid, Allamand ha expresado su deseo de "aprobar un acuerdo iberoamericano, una alianza para la inteligencia artificial", en contraste con que actualmente los 22 países están haciendo "cosas desperdigadas".

"Para que esto funcione se necesitan computadores, se necesitan datos y se necesitan modelos de lenguaje. Y vamos a tener electricidad", señala. "Si nosotros lográramos simplemente que todos los esfuerzos se coordinaran, eso sería un paso gigantesco hacia adelante. Y si yo tuviera que decirlo en una palabra, diría: transformar el potencial en poder. Eso es lo que necesitamos hacer", añade en su intervención en el 'Foro La Toja 2026'.

En ese sentido, ha defendido "la gigantesca oportunidad que quizá no se está aprovechando suficientemente" y que ofrece Latinoamérica en materia de IA y centros de datos, pues le ha caído "una bendición de recursos naturales" como el viento y la geotermia que valen mucho dinero, pues "se expresan en electricidad, que allá es abundante y barata".

"La IA funciona con electricidad, no con petróleo", recuerda, por lo que esta va a ser "un factor diferencial" en la decisión de las grandes empresas que están pensando dónde instalarse para implementar sus centros de datos.

Además, ha asegurado que "nunca había visto tanto interés político y económico" desde Europa --incluidas España y Portugal, que son "los puentes naturales"-- hacia Latinoamérica, pero ha advertido de que el Viejo Continente "no está viendo" la oportunidad que supone la región, "ni en lo político, ni en lo económico", y ha pedido un mayor impulso a la misma en su conjunto, y no solo a México y Brasil, que concentran el 80% de la inversión en los últimos años.

"Las oportunidades están creciendo. Ustedes no tienen que inventar nada, tienen que crecer sobre lo que ya son. Para eso se necesita impulso político", insiste el abogado y político chileno.

Por otra parte, respecto al II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, Allamand prevé una asistencia de Jefes de Estado "absolutamente inédita", de quizá hasta unos 20, en comparación con la cifra habitual de 15.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (Segib) organizarán el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas el próximo 19 de octubre en la capital española, que contará con la participación de una treintena de alcaldes iberoamericanos, como el primer edil de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri --ambos son copresidentes de UCCI--.

GARAMENDI: "MUCHÍSIMAS" OPORTUNIDADES Y "GRANDES RETOS"

En el mismo foro, bajo el tema 'El espacio iberoamericano: retos institucionales y políticos', ha participado Antonio Garamendi, quien ha sido reelegido esta semana para un tercer mandato al frente de la CEOE y que ostenta la presidencia de la Confederación Iberoamericana.

Garamendi ha recordado que España es el segundo país inversor en el área, después de Estados Unidos, y que cuenta en Latinoamérica con "grandes compañías" que son "auténticos líderes mundiales" con "vocación profunda" en la región, como Mapfre e Iberdrola.

En ese sentido, ha admitido que México y Brasil son los países "más importantes ahora mismo" para España, "con una diferencia enorme"; ha apuntado a los tratados en los que se está trabajando como un factor "positivo" y ha afirmado que la región presenta "muchísimas" oportunidades en asuntos como las infraestructuras y la energía.

"En muchos países de Iberoamérica se nos ha tratado mal", ha contrapuesto, poniendo como ejemplos la inseguridad, la regulación y las "expropiaciones profundas".

También ha criticado que la situación en Venezuela "tampoco tiene mucho sentido". "Cuando parecía que, bueno, vamos a ver si desaparece una dictadura brutal..., para colocar a alguien que sigue siendo el mismo. Cambias a Franco y Franco es el que monta la democracia", compara.

"Se va avanzando, pero todavía hay grandes retos que hay que ir superando", resume Garamendi.

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