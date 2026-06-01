El sector de viajes y turismo de Centro y Sudamérica crecerá por encima de la media mundial en 2026

Economic Impact Research (EIR) - WTTC

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de los viajes y el turismo de América Central y América del Sur estima un crecimiento por encima de la media mundial en 2026, impulsado por la fuerte demanda interna, el aumento del gasto de los visitantes internacionales y una menor exposición a las tensiones geopolíticas que afectan a otras regiones, según las previsiones del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

De acuerdo con el último Estudio de Impacto Económico (EIR) que hace la organización, el PIB turístico de la región aumentará un 4,1% el próximo año, frente al crecimiento medio mundial estimado del 3,2%. Además, el gasto de los visitantes internacionales avanzará un 7,8%, más del doble de la tasa prevista a nivel global, del 3,7%.

El WTTC destaca que América Central y del Sur continúan beneficiándose de una fuerte demanda de viajes domésticos y de una exposición relativamente limitada a los impactos derivados del conflicto en Oriente Medio, por el poco peso que tienen en la región las rutas de tránsito y los mercados emisores a los que les afecta.

Entre los países con mejores perspectivas para 2026 dentro de estas zonas figura Ecuador, que liderará el crecimiento regional con una expansión del PIB turístico del 11,6 %.

Le seguirán Bolivia, con un incremento del 10,3 % y una subida del 25,8 % en el gasto internacional; Panamá, con un crecimiento del 8,4%; Guatemala, con un 6,1%; Colombia, con un 5,7%; y Argentina, con un 4,9%.

Brasil, uno de los principales mercados turísticos de la región, prevé un crecimiento más moderado, del 2,1%, mientras que el gasto de los visitantes internacionales aumentará un 3%.

VENEZUELA REGISTRARÁ EL MAYOR REPUNTE

Venezuela será el país que mostrará el mayor avance de toda la región, con un incremento previsto del 33,2 % en el PIB turístico y del 34,8 % en el gasto internacional.

La presidenta y consejera delegada del WTTC, Gloria Guevara, ha señalado que América Central y del Sur continúa consolidándose como una de las regiones más dinámicas del mundo en materia turística gracias a la "combinación de una fuerte demanda interna, el aumento del gasto internacional y una mayor confianza de los viajeros".

Asimismo, ha subrayado que países como Ecuador, Bolivia, Guatemala, Panamá, Argentina, Colombia, Brasil y Venezuela evidencian el potencial del sector cuando cuenta con inversiones, conectividad y estrategias de desarrollo a largo plazo.

El organismo también ha destacado que la inversión en conectividad, infraestructuras turísticas, desarrollo de la mano de obra y mejora de la experiencia del viajero será clave para mantener el crecimiento y la competitividad regional. No obstante, desde el WTTC han advertido de que las presiones inflacionistas y el deterioro de la confianza de los consumidores siguen representando riesgos para algunos mercados.

A escala mundial, el WTTC estima que el sector de los viajes y el turismo aportará 12 billones de dólares a la economía global en 2026, equivalente al 9,9% del PIB mundial, y sostendrá 376 millones de empleos. En América Central y del Sur, la actividad turística respaldará 18,5 millones de puestos de trabajo, lo que supondrá el 8,3% del empleo total de la región.