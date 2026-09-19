Madrid se afianza como capital de la música latina: Shakira y las grandes giras impulsan récords en el sector

La cantante Aitana durante una actuación en el Movistar Arena, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Este es el primero de los cuatro conciertos que la artista española ofrece en el Movistar Arena para presentar su disco ‘Cuarto Azul’. - Eduardo Parra / Europa Press

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Shakira, una de las artistas latinas con mayor proyección internacional y una de las figuras más influyentes de la música a nivel global, ha vuelto a demostrar su fuerte vínculo con España.

La colombiana arrancó este viernes 18 de septiembre una serie de 12 conciertos en Madrid, un hito para la capital que llega tras el desarrollo de su propio recinto en la ciudad, según un informe con datos distribuidos por la plataforma de compraventa de entradas viagogo.

El análisis de demanda facilitado por la propia plataforma refleja una proyección internacional muy repartida, donde el 54% de las entradas puestas a la venta en viagogo han sido adquiridas por público español, mientras que el 46% restante corresponde a seguidores procedentes de hasta 67 países.

Tras España, la lista de procedencia la encabezan Estados Unidos con un 7%, Alemania con un 6%, Reino Unido con un 4,5% y Francia con un 2%, seguidos por espectadores llegados de Rumanía (1,8%), Albania (1,7%), Países Bajos (1,7%), Ucrania (1,5%) y Turquía (1,4%).

Los registros de viagogo señalan además que más del 70% de las entradas gestionadas en la plataforma se vendieron con más de dos meses de antelación.

Junto a estas cifras de demanda, la encuesta difundida por la plataforma sobre el acceso a grandes espectáculos revela que el 64% de los aficionados españoles considera que el sistema actual dificulta la compra de pases, mientras que un 71% reclama mayor competencia en el sector y vías seguras de adquisición.

Esta gran expectación coincide con el impacto registrado por otros grandes acontecimientos en la capital, como los conciertos de Bad Bunny en su gira 'Debi tirar más fotos World Tour', que atrajo a unos 300.000 asistentes de fuera de Madrid generando un impacto económico total de 200 millones de euros en la ciudad.

LA MUSICA EN VIVO ATRAVIESA UN MOMENTO HISTÓRICO.

A nivel estatal, la música en vivo atraviesa su mejor momento histórico tras alcanzar en 2025 una facturación récord de 1.902,3 millones de euros en la industria musical española, lo que supuso un crecimiento del 9,62% respecto al año anterior, según los datos del Instituto de la Música.

El directo se ha consolidado como el principal motor del sector al aportar 807,2 millones de euros solo en taquilla, una cifra que supera a la recaudación del cine y se aproxima a los ingresos por taquilla del fútbol profesional.

El alcance real del sector se amplifica exponencialmente fuera de las recintos, ya que se calcula que por cada euro invertido en una entrada de concierto se movilizan 7,2 euros de actividad económica general.

Los estudios de firmas como Sympathy for the Lawyer e Incentiva Music elevan la actividad total movilizada por el directo hasta los 5.812 millones de euros en 2025, repartidos entre el impacto directo, el gasto indirecto en transporte o alojamientos y el consumo inducido, alcanzando los 6.393 millones de euros si se contemplan la música clásica, la electrónica de club y los eventos gratuitos.