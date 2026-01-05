Sheinbaum afirma que Venezuela debe decidir sobre su petróleo y aboga por una cooperación económica regional

Mexicoâ€s President Claudia Sheinbaum Pardo speaks during a news conference at National Palace. on December 10, 2025 in Mexico City, Mexico.,Image: 1058197689, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Carlos Santiago / Zuma - Carlos Santiago / Zuma Press / ContactoPhoto

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha afirmado que es Venezuela, y no Estados Unidos, el país que debe elegir el futuro uso de su petróleo después de las declaraciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, en las que ha asegurado que los gigantes del petróleo de Estados Unidos están preparados para gastar "miles y miles de millones de dólares" en reconstruir la industria petrolera venezolana tras el ataque a Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

"Los recursos naturales de cualquier nación son parte de la soberanía de las naciones, y es el pueblo y sus gobiernos quienes deben de definir cómo se utilizan estos recursos naturales", esgrimió durante la rueda de prensa diaria de este lunes.

Sheinbaum matizó que si el objetivo de Trump es fortalecer al continente como un bloque económico, algo que sería "positivo", la visión del Gobierno mexicano es que "no es con la fuerza ni con la visión de un solo Estado, sino mediante la cooperación para el desarrollo de todos los Estados que componen el continente".

Un ejemplo de esta postura es el tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos (T-MEC), que siempre han "defendido" como "la mejor forma de competir frente a los países asiáticos, en particular frente a China".

No obstante, este tipo de medidas debería "ampliarse" a una cooperación mayor con todo el continente. "Eso daría una fortaleza económica a América Latina y en general a todo el continente americano, incluyendo Norteamérica, Estados Unidos y Canadá", aseguró la mandataria mexicana.

