Sinaloa resaltará su diversidad turística en Fitur para atraer a turistas extranjeros

Sinaloa destacará su diversidad turística en Fitur para atraer a turistas extranjeros. - GOBIERNO DE SINALOA

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Estado mexicano de Sinaloa pondrá en valor la diversidad turística de los destinos Mazatlán y Los Mochis durante la Feria Internacional del Turismo (Fitur) para atraer a viajeros que busquen descubrir "un México menos conocido".

Bajo el lema 'Del mar a la montaña', las dos ciudades presentarán un modelo turístico que combine cultura, naturaleza y gastronomía, pero también deporte y patrimonio histórico, según han explicado la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa, la subsecretaria de Turismo, Michelle Aguilar, y la directora de Promoción Turística, Alejandra Osuna, durante una presentación de los destinos mexicanos de Mazatlán y Los Mochis.

Por su parte, Mazatlán, apodada 'la Perla del Pacífico', ofrecerá a los interesados una mezcla de playas urbanas y naturales que se destinen para el descanso y también para la práctica de deportes acuáticos, como el suf o el paddle surf.

Esta ciudad destaca por su centro histórico, donde se concentra un amplio calendario de eventos culturales, entre los que sobresale su carnaval, uno de los más importantes y antiguos de América Latina.

En paralelo, Los Mochis presentará una ciudad moderna y hospitalario que ofrece la posibilidad de disfrutar de paisajes agrícolas, zonas costeras y reservas naturales.

Desde aquí parte el tren Chepe, una de las experiencias ferroviarias más reconocidas de México, que atraviesa las Barrancas del Cobre y conecta con miradores naturales y comunidades indígenas.