S.M. el Rey entrega el Premio Enrique V. Iglesias de CEAPI

Liliana Esteves, André Esteves, Ana Pastor, Bernardo Arévalo, S.M. el Rey, Xavier Espot, Elma Saiz, Dioniosio Gutiérrez, Núria Vilanova - Cedida

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS)

El Palacete de los Duques de Pastrana ha acogido este miércoles un encuentro con S.M el Rey Felipe VI, durante la cual se ha hecho acto de entrega de la XI y XII ediciones del Premio Enrique V. Iglesias de CEAPI al guatemalteco Dionisio Gutiérrez, presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, y al brasileño André Esteves, chairman de BTG Pactual.

El reconocimiento, que lleva el nombre del que fuera primer secretario general Iberoamericano y es presidente de honor de CEAPI, Enrique V. Iglesias, distingue la trayectoria empresarial de Gutiérrez y Esteves, así como su contribución al desarrollo económico, la inversión productiva y el fortalecimiento del espacio empresarial iberoamericano.

Durante la ceremonia, S. M. el Rey hizo entrega de la estatuilla a los dos empresarios iberoamericanos galardonados.

Al acto también asistieron miembro de la Junta Directiva de CEAPI, encabezada por su presidenta, Núria Vilanova, y por su secretaria General, Ana Pastor. Además, contó con la presencia de diversas autoridades institucionales de ámbito internacional, entre ellas el presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el jefe de Gobierno del Principado de Andorra, Xavier Espot.

Dionisio Gutiérrez subrayó que “Iberoamérica no es lo que hoy parece. Es, sobre todo, lo que aún puede llegar a ser. Su futuro dependerá de que aparezcan próceres dispuestos a levantarla, ciudadanos decididos a sostenerla, empresarios capaces de financiarla e intelectuales honestos para pensarla”.

Andrés Esteves destacó que “este premio es un simbolismo de la integración Iberoamericana, que es uno de los beneficios de la globalización. Promovemos esa integración, muy importante para nuestra sociedad”.

Por su parte, Núria Vilanova, presidenta de CEAPI, resaltó que “hay empresarios que crean compañías. Otros crean oportunidades. Y otros pocos, pocos dejan algo más valioso: legado, confianza y futuro”. Asimismo, dio la bienvenida a los galardonados expresando que “habéis demostrado valentía superar desafíos; y ambición para construir legados. Sois inspiración para todos los que formamos parte de CEAPI porque sois empresarios que creéis, creáis y crecéis en Iberoamérica”.

El presidente de honor de CEAPI y primer secretario general Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, se unió al acto a través de unas palabras a las que dio lectura la presidenta de CEAPI, en las que quiso*reiterar “mis felicitaciones a CEAPI por la iniciativa de distinguir anualmente a los empresarios que desde España y desde América estimulan crecientemente relaciones de cooperación, de inversión y comercio en el espacio iberoamericano y español”.

Los galardonados

Dionisio Gutiérrez es un empresario y sociólogo guatemalteco que ha dedicado más de tres décadas al liderazgo de Corporación Multi Inversiones (CMI), una de las principales compañías de Centroamérica, con presencia en 15 países y más de 54.000 colaboradores. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha compaginado su trayectoria empresarial con un firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo de Iberoamérica. Desde la Fundación Libertad y Desarrollo, promueve el análisis y el debate sobre políticas públicas, mientras que su labor como comunicador y analista político, a través de programas como Libre Encuentro y Razón de Estado, le ha consolidado como una voz destacada en la región. Entre los reconocimientos a su trayectoria figuran la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda, concedida por el rey Felipe VI en 2014, y su inclusión por Bloomberg entre los líderes más influyentes de América Latina en 2024.

André Esteves es un empresario y banquero brasileño, presidente del Consejo de Administración, socio sénior y accionista controlador de BTG Pactual, el mayor banco de inversión de América Latina. Se incorporó al Banco Pactual en 1989 y se convirtió en socio en 1993, iniciando una trayectoria que le llevó a ocupar puestos de máxima responsabilidad en UBS tras la adquisición de Pactual en 2006. En 2008 fundó BTG Investments y, un año después, lideró la recompra de Pactual, dando origen a BTG Pactual. Bajo su liderazgo, la entidad ha consolidado su posición en los mercados financieros internacionales. Comprometido también con la filantropía, forma parte de los consejos de Conservation International, Inteli y el Council on Foreign Relations. Es cofundador e impulsor de Inteli, una universidad brasileña sin ánimo de lucro centrada en la tecnología y el liderazgo, y apoya iniciativas relacionadas con la educación, el medioambiente y la salud. En reconocimiento a su labor filantrópica, la Harvard Business School rebautizó como Esteves Hall uno de sus edificios en 2015.