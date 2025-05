Smos incapaces de definir lo que es verdad

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El economista Jaime Quesado participó en el tercer panel del II Foro Transformaciones de Madrid, junto a los profesores Virgilio Almeida y Joaquín Esteve.

La falta de humanos en fábricas como la de Xiaomi; el miedo a la pérdida de privacidad; la creencia en la democracia; el aumento de la desinformación y la percepción de no conocer la realidad de los hechos fueron algunos de los puntos planteados por Virgílio Almeida, profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), en el panel Digital en Shock: ¿Innovar, Estandarizar y Gobernar? en la primera jornada del II Foro Transformaciones en Madrid.

Moderado por Cristina Manzano, Directora de Relaciones Externas de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el panel abordó principalmente el impacto de la IA generativa en el mercado laboral y el aumento de la desinformación en la sociedad. La cuestión de la verdad también fue abordada por el economista Jaime Quesado, que puso como ejemplo el apagón que sufrieron Portugal y España el 28 de abril, cuando la población portuguesa difundió una serie de noticias falsas: La primera fue que había habido un ciberataque desde Rusia. Afortunadamente, se demostró que no era cierto, pero demuestra lo incapaces que somos de definir lo que es verdad y lo que no.

Joaquín Sarrión Esteve, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), habló del papel de las universidades en la formación de las nuevas generaciones. "Tenemos que tener en cuenta que nuestra vida online es una dimensión que existe hoy en paralelo a nuestra vida offline. Toda libertad tiene una dimensión digital", afirmó. Sarrión Esteve señaló que los programas de grado, máster y doctorado tratan ahora de formar a los estudiantes para su profesión específica, teniendo en cuenta las innovaciones tecnológicas.

"Antes era muy importante memorizar y ahora no. (...) Los estudiantes de hoy en día no quieren sólo un título porque eso no garantiza el conocimiento. A los estudiantes les interesa una formación especializada, más práctica y rápida", afirma. "Hoy en día, todos los estudiantes utilizan la IA regenerativa para cualquier tipo de trabajo, cualquier tipo de proyecto. Todo el mundo la utiliza, pero tenemos que ser responsables porque somos los que firmamos el trabajo", concluyó el profesor.