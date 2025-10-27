Los socios de la CCBE analizan las oportunidades de negocio que ofrece la Reforma Tributaria de Brasil - Cedida

MADRID, 27 Oct (EUROPA PRESS)

La CCBE organiza junto a RVC advogados la jornada “Reforma Tributaria en Brasil. Principales actualizaciones legislativas”. El encuentro contó con la participación de Óscar Méndez, director ejecutivo de la CCBE, así como de Fernando Giacobbo, Socio de Impostos Diretos de RVC Advogados, y André Morales, ITS Partner at RVC Advogados.

Un centenar de empresarios e inversores españoles con interés en el mercado brasileño han asistido a la jornada “Reforma Tributaria en Brasil. Principales actualizaciones legislativas”, un encuentro organizado por la Cámara de Comercio Brasil-España, CCBE, en colaboración con RVC Advogados, despacho especializado en tributación internacional y brasileña.

En esta jornada, celebrada en Casa do Brasil, sede de la CCBE en Madrid, los socios de la entidad cameral pudieron conocer, de primera mano, las profundas transformaciones que está atravesando el sistema tributario de Brasil, donde se han realizado, recientemente, diversas reformas en la tributación de la renta y del consumo. Además, se analizó de manera pormenorizada la alineación del país con las directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia y del Pilar 2, representan un hito en la modernización del entorno empresarial brasileño.

Este encuentro contó con la participación de Óscar Méndez, director ejecutivo de la CCBE, así como de Fernando Giacobbo, Socio de Impostos Diretos de RVC Advogados,y André Morales, ITS Partner at RVC Advogados, quienes presentaron también un análisis exhaustivo sobre los principales impactos y oportunidades derivados de estos cambios.