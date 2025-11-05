Startups brasileñas presentan en Madrid soluciones sostenibles y escalables listas para expandirse a nivel global

MADRID, 5 Nov (EUROPA PRESS)
Empresas españolas y brasileñas referentes del sector tecnológico se han dado cita en la sede de la Cámara de Comercio Brasil-España para conocer casi una decena de soluciones tecnológicas desarrolladas por empresas brasileñas.
La cita ha tenido por título Bits. Brazilian Impact Techs in Spain 2025, un encuentro celebrado en Casa do Brasil y en el que 9 innovadoras startups brasileñas han presentado soluciones sostenibles y escalables listas para expandirse a nivel global, ofreciendo oportunidades de colaboración estratégica con el tejido empresarial español y europeo.
La jornada ha contado con la participación de Óscar Méndez, director ejecutivo de la CCBE; Cassio Romano, director de la Casa do Brasil; Hélio Caldas, consejero, jefe de los Sectores de Ciencia, Tecnología, Innovación, Medio Ambiente y Energía, Embajada de Brasil en Madrid; Ignacio Cid, Investment Manager de Invest in Madrid; y María Teresa Alcaide Pinedo, Project Executive de Science for Industry.
Las 9 startups brasileñas que han participado en este encuentro son: Ecomiles, ESGPEC, Green Plat, GreenWay, Ineeds, Infinite Foundry, Jade, RefilMe y SibImpact.