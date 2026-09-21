El talento latino femenino reivindica su papel en la alta dirección empresarial en España

Alba Lucía, Zahorí Martínez, Daniela Paz y Cristina Villareal. - Cedida

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS)

ProBusiness Place celebró ayer, 17 de septiembre, en el Radisson Blu Hotel Madrid Prado una nueva edición de su Foro Talento Latino y Liderazgo Femenino, bajo el lema “Mujeres latinas en cargos de alta dirección en España”.

El encuentro reunió a directivas latinoamericanas que han desarrollado su trayectoria profesional y empresarial en España para abordar algunos de los principales retos asociados al liderazgo internacional, la adaptación a nuevos mercados, la gestión de equipos y el crecimiento sin perder la identidad de origen.

La sesión estuvo moderada por Carolina Valencia, CEO de Cement Design y responsable de ProBusiness Place Woman, además de directora de Business Women’sClub, entidad independiente que participó como colaboradora del encuentro.

Junto a Valencia participaron Alba Lucía Reyes, directora de Comunicación, Marketing + PR de Juan Valdez España; Cristina Villareal, directora de Operaciones y Expansión de Dragon Kitchen; Zahorí Martínez, General Counsel de Siemens Mobility Spain; y Daniela Paz Muñoz, Head of Development & Innovation de Movistar Plus+ y Head of Marketing & Communications de Latinas in Tech Spain.

Cuatro experiencias, un mismo reto: crecer sin perder la identidad

Las intervenciones mostraron distintas perspectivas sobre cómo ejercer el liderazgo y desarrollar una carrera internacional manteniendo al mismo tiempo autenticidad, criterio profesional y capacidad de adaptación.

Zahorí Martínez puso el foco en la necesidad de complementar el conocimiento técnico con una comprensión profunda del negocio y del entorno local. Destacó especialmente la importancia de dar autonomía a los equipos, adaptar la comunicación a los códigos profesionales del mercado español y evitar modelos de dirección basados en el micromanagement.

Daniela Paz Muñoz defendió un modelo de liderazgo basado en hacer las preguntas adecuadas, confiar en el conocimiento de los especialistas y construir redes profesionales capaces de proporcionar apoyo cuando resulta necesario. También destacó la autenticidad como elemento esencial de la marca personal, incluyendo aspectos como el origen, el acento o la propia forma de relacionarse.

Alba Lucía Reyes, con una trayectoria de 25 años en España vinculada a la comunicación, abordó el reto de desarrollar una marca profundamente colombiana en el mercado español sin diluir su esencia. Desde su experiencia en Juan Valdez, destacó el valor de acercar al consumidor tanto el producto como la cultura, las personas y el origen que existen detrás del café colombiano.

Por su parte, Cristina Villareal compartió la experiencia de expansión de Dragon Kitchen y puso el énfasis en que el crecimiento empresarial debe apoyarse en equipos sólidos, calidad de servicio y conocimiento del consumidor y de cada mercado, evitando que la expansión haga perder la identidad del proyecto.

Las cuatro experiencias convergieron así en una misma idea: la adaptación cultural no implica renunciar al origen, sino comprender el nuevo entorno y utilizar la diversidad de experiencias como una ventaja para liderar, innovar y desarrollar negocio.

Una red que conecta España y Latinoamérica

El foro contó también con la participación de Karim Grijalva, llegada desde Colombia, quien compartió su transición después de tres décadas de trayectoria corporativa y en posiciones de alta dirección hacia una nueva etapa como escritora y mentora.

Grijalva presentó su método IMPULSO, orientado al acompañamiento profesional y al desarrollo del liderazgo, especialmente en momentos de transformación o transición de carrera.

Carolina Valencia explicó asimismo el crecimiento de Business Women’s Club, organización independiente de ProBusiness Place que ya desarrolla actividad en España y Colombia y trabaja sobre tres ámbitos: emprendimiento junior, emprendimiento activo y emprendimiento senior.

Por su parte, ProBusiness Place Woman es la vertical de ProBusiness Place dedicada a impulsar encuentros, conexiones e iniciativas relacionadas con el talento, el liderazgo y el desarrollo profesional femenino.

El foro finalizó con un espacio de café y networking destinado a trasladar los contenidos de la sesión a nuevas relaciones profesionales, empresariales y oportunidades de colaboración.