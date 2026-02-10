Telefónica vende su filial en Chile a Millicom y NJJ Holding por un importe de hasta 1.156 millones

Archivo - Fachada de la sede de Telefónica, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Telefónica ha vendido su filial en Chile a Millicom Spain y NJJ Holding por un importe máximo de 1.365 millones de dólares (alrededor de 1.156 millones de euros), el cual se divide en una cantidad fija de 1.215 millones de dólares (1.030 millones de euros) y otra variable de 150 millones de dólares (en torno a 126 millones de euros), esta última condicionada "a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno", según ha informado la operadora española a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de 50 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 42 millones de euros al tipo de cambio actual) pagadero al cierre de la operación y un pago aplazado de 340 millones de dólares estadounidenses (aproximadamente 286 millones de euros al tipo de cambio actual) que será satisfecho en base a los resultados financieros de Telefónica Chile", ha detallado la teleco.

El precio acordado incluye los ajustes habituales en este tipo de transacciones y la deuda financiera neta de Telefónica Chile a 31 de diciembre de 2025 era de 479 millones de euros.

"La firma y cierre de la transacción han tenido lugar simultáneamente en el día de hoy. Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica", ha añadido la operadora.