Tenerife consolida su liderazgo iberoamericano en el impulso a las Mipymes en su última jornada

TENERIFE, 28 Nov (EUROPA PRESS)

La segunda y última jornada del VII Foro Iberoamericano de la MIPYME, que reunió en Tenerife a más de 600 expertos de 22 países y una elevadísima participación virtual, sirvió reforzado el compromiso de la región con una agenda económica orientada al talento, la competitividad y la transformación digital y productiva.

El momento cumbre de la jornada estuvo marcado por el anuncio del consenso alcanzado entre el sector público y privado de la región, presentado por Gustavo González de Vega durante un diálogo de alto nivel que reunió a autoridades gubernamentales y líderes empresariales de Iberoamérica. Este acuerdo pone las bases para avanzar en la correcta implementación del modelo de las 4T, sustentado en tres factores esenciales: la sistematización de herramientas prácticas para fortalecer a las Mipymes, la identificación y replicación de buenas prácticas exitosas en distintos países de la región y el diseño de mecanismos rigurosos de medición y seguimiento.

El compromiso adquirido establece una hoja de ruta clara: monitorear mediante indicadores el impacto real de las políticas públicas que se adopten a partir de estas propuestas y evaluar su cumplimiento en el próximo encuentro del 8o Foro de Paraguay. Con ello, la jornada no solo evidenció un consenso histórico, sino también la voluntad de transformar ese acuerdo en resultados medibles y sostenibles para el tejido empresarial de la región.

UNIDAD IBEROAMERICANA PARA ESCALAR EL IMPACTO DE LAS MIPYMES

A lo largo de dos jornadas, el evento contó con más de 50 ponentes, incluyendo 15 representantes gubernamentales, 30 líderes de organizaciones empresariales y delegados de más de 50 instituciones regionales. Entre Todo ellos, cabe destacar la intervención de 13 presidentes de organizaciones y representantes de más de 16 organismos multilaterales e instituciones clave, tales como la OIE, OCDE, CENPROMYPE, CELIEM, BID, BCIE, Fundación Carolina, AMPYME, UNE y COPAND, consolidando así una plataforma única de diálogo y cooperación. Estuvieron representados los 22 países de Iberoamérica en la séptima edición de la gran cita de las Mipymes de la región.

Desde primera hora de la mañana, el foco de este segundo y último día volvió a situarse en el papel decisivo que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas en la estructura económica iberoamericana. En un territorio como Tenerife, cuya identidad económica se sostiene sobre ellas, se subrayó que el futuro no depende del tamaño de los negocios, sino del “tamaño del talento y del esfuerzo”, en palabras de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien apeló a transformar las ideas en acción y a acompañar a las MIPYMES en su expansión hacia nuevos mercados y cadenas de valor.

La narrativa avanzó con una visión clara: las pequeñas empresas no pueden seguir siendo consideradas un apéndice de las grandes corporaciones. Como recordó el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, es el momento de reconocer su potencial para generar riqueza, empleo y competitividad, “dejando atrás la economía sumergida y avanzando unidos hacia una mayor capacidad exportadora e inversora”.

Para ello no debemos olvidar la importancia de mejorar el entorno regulatorio y productivo. Desde la Organización Internacional de Empleadores, Roberto Suárez alertó sobre la necesidad de aliviar las cargas que frenan a millones de emprendedores en la región, desde la burocracia hasta la falta de infraestructuras digitales. Las MIPYMES, recordó, son la “columna vertebral del desarrollo social” y requieren políticas valientes que no limiten su productividad.

También se destacó la resiliencia con la que afrontan cada crisis. La presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel, insistió en que estas empresas son “líderes silenciosos”, capaces de innovar y adaptarse incluso en escenarios adversos, y llamó a reforzar el ecosistema empresarial iberoamericano mediante cooperación, estabilidad normativa y espacios de colaboración real.

Al analizar el contexto regional, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, subrayó la apuesta del archipiélago por diversificar su economía sin renunciar a sus fortalezas tradicionales, y reivindicó las oportunidades que ofrece el régimen económico y fiscal canario: “Si hay un lugar preparado para atraer inversión y nuevas industrias, ese lugar es Canarias”.

Fortalecer la cooperación y el intercambio de experiencias entre los países para avanzar en ámbitos como la digitalización y el desarrollo regional son otras de las prioridades en las que hay que trabajar, tal y como dejo patente el secretario general, Andrés Allamand en su intervención. Por su parte, Susana Sumelzo, secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, apostó por estrechar la colaboración con los países latinoamericanos y aseguró que “las Mipymes son la esencia de las sociedades”. Subrayó además la necesidad de abordar desafíos como la desigualdad, la informalidad laboral y la resiliencia ante crisis económicas y climáticas, reforzando la idea de que la cooperación y el consenso internacional son fundamentales para el futuro de la región.

TERRITORIO, TALENTO, TRANSFORMACIÓN Y TRACCIÓN

La jornada prosiguió con la presentación del informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos-IEE en colaboración con CEIB, sobre la caracterización de las MIPYMES en América Latina y el Caribe. Un documento que pone el foco en la situación de estas empresas en la región, en los principales obstáculos y retos a los que tienen que hacer frente, y en el seguimiento y avances que se han realizado desde el sector privado desde el Compromiso adquirido con las Mipymes en la pasada edición de Medellín.

Los paneles de la mañana se centraron en el papel del talento y la formación en el desarrollo empresarial, el impulso de ecosistemas locales que favorecen la competitividad y la importancia de la digitalización y la transición verde como elementos clave para modernizar y fortalecer a las pequeñas empresas. A través de distintas sesiones, se analizaron modelos de colaboración, innovación y creación de entornos favorables para el crecimiento.

Por la tarde, las discusiones giraron en torno al impacto económico y social de las pequeñas empresas, destacando su contribución al desarrollo regional y la necesidad de marcos regulatorios y alianzas que potencien su crecimiento. La jornada concluyó con un panel sobre comercio exterior e internacionalización, donde se subrayó la relevancia de integrar a las MIPYMES en cadenas de valor globales y de mejorar su acceso a oportunidades de expansión más allá de sus mercados locales.

DIALOGO PÚBLICO-PRIVADO DE ALTO NIVEL: HOJA DE RUTA CLARA Y PRECISA PARA LAS MIPYMES

El diálogo público-privado de alto nivel reunió a ministros, viceministros y presidentes de organizaciones empresariales de toda la región, quienes coincidieron en señalar que el talento y la formación son pilares del desarrollo sostenible. Desde las instituciones iberoamericanas se subrayó que invertir en capacidades emprendedoras, fortalecer la formación técnica —incluida la formación dual— y cerrar la brecha digital son condiciones indispensables para que las Mipymes puedan competir en un mercado global. Asimismo, se destacó la necesidad de que las políticas públicas desplieguen efectos reales en los territorios, que la regulación acompañe el crecimiento y que la cooperación entre gobiernos, sector privado y academia sea continua y estructural.