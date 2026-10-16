TEON y Zigzag Teleféricos presentaron el primer teleférico urbano de Lima

Green Initiative, junto con Zigzag Teleféricos y TEON, organización liderada por el marqués de Lises, Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, empresario ítalo-ecuatoriano de ascendencia peruana y Luis Arturo Luy Chung. - Cedida

LIMA, 16 Oct. (EUROPA PRESS)

La organización internacional TEON (The Embassy of Nature – La Embajada de la Naturaleza) y Zigzag Teleféricos presentaron la certificación de carbono neutro de Vaivén Miraflores, el primer teleférico urbano de Lima, una infraestructura que conectará la ciudad con la costa del Pacífico y que aspira a convertirse en un referente internacional de movilidad sostenible y desarrollo turístico, basado en la protección y puesta en valor del patrimonio natural de la capital peruana.

La certificación fue presentada el pasado 14 de octubre durante una ceremonia organizada por Green Initiative, junto con Zigzag Teleféricos, consorcio promotor del proyecto, y TEON, organización liderada por el marqués de Lises, Luis Felipe Fernández Salvador y Campodónico, empresario ítalo-ecuatoriano de ascendencia peruana y socio estratégico del gerente general de Zigzag Teleféricos, Luis Arturo Luy Chung.

Vaivén Miraflores conecta movilidad, naturaleza y cultura bajo una misma visión de desarrollo. Queremos que esta experiencia demuestre cómo la conservación y la identidad pueden atraer inversión y generar prosperidad, y proyectarla como un modelo replicable en América Latina y el Caribe, afirmó Fernández-Salvador durante la presentación.

Por su parte, Luy Chung destacó que uno de los principales desafíos de la Costa Verde de Lima había sido históricamente la dificultad de acceso a sus playas y espacios naturales, una situación que el nuevo teleférico contribuirá a transformar.

El empresario señaló que el proyecto permitirá revalorizar el litoral limeño y potenciar sus atractivos turísticos, deportivos, gastronómicos y culturales, con el propósito de convertir esta zona de la capital peruana en "una verdadera postal de clase mundial".

La obra, que se encontraba en fase de pruebas operativas al momento de la presentación, supuso una inversión aproximada de 12 millones de dólares, financiada por Zigzag Teleféricos, que contará con una concesión de explotación de 25 años.

Equipado con tecnología austríaca de Doppelmayr, el teleférico permitirá salvar en apenas tres minutos los aproximadamente 70 metros de desnivel de los acantilados de Miraflores, conectando el parque Domodossola con la playa Redondo, en la Costa Verde del Pacífico.

El proyecto ofrecerá a residentes y visitantes una nueva perspectiva del paisaje costero de Lima, la única capital sudamericana situada frente al mar, al tiempo que facilitará el acceso a espacios de recreación y actividades vinculadas con la identidad local.

Bajo el liderazgo de Luy Chung, Vaivén Miraflores busca articular inversión privada, innovación tecnológica y conservación ambiental, convirtiendo la riqueza natural y cultural del litoral limeño en una fuente de actividad económica, desarrollo turístico y proyección internacional.

Una alianza para impulsar el capitalismo ambiental y cultural

La alianza estratégica entre Zigzag Teleféricos y TEON se enmarca en dos de las principales agendas que impulsa la Embajada de la Naturaleza a escala internacional: el capitalismo ambiental, que promueve la generación de valor económico a través de la conservación, y el capitalismo cultural, que sitúa la identidad, el patrimonio y la creatividad como motores de crecimiento y prosperidad.

Desde esta perspectiva, TEON busca posicionar Vaivén Miraflores como una experiencia de referencia internacional y un punto de partida para promover nuevas alianzas entre el sector privado, la innovación tecnológica y la protección del patrimonio natural.

La iniciativa pretende demostrar que el desarrollo económico, el turismo sostenible y la conservación de la naturaleza pueden avanzar de manera conjunta, mediante proyectos capaces de generar oportunidades para las comunidades y fortalecer la identidad de los territorios.

En este contexto, la certificación de carbono neutro, otorgada por Green Initiative, representó un paso significativo en la estrategia ambiental del proyecto, al reconocer su compromiso con la medición y compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a su operación.

A la ceremonia de presentación asistieron representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) y de Green Initiative, entidad responsable de la certificación de carbono neutro.

El encuentro puso de relieve el potencial de Vaivén Miraflores para impulsar un nuevo modelo de desarrollo turístico en el que la inversión, la cultura y la conservación del entorno natural se integren como elementos de una misma visión de futuro.