El tráfico aéreo en Latinoamérica y el Caribe creció un 3,8% en 2025, hasta los 477,3 millones de pasajeros

Archivo - Playa Del Caribe. - ORIZONIA - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tráfico aéreo hacia, desde y dentro de Latinoamérica y el Caribe alcanzó un total de 477,3 millones de pasajeros durante 2025, lo que supone un crecimiento del 3,8% con respecto al año anterior, equivalente a 17,5 millones de viajeros adicionales, impulsado por la demanda intrarregional.

Además, el número de vuelos aumentó un 2% interanual, mientras que la capacidad total de asientos marcó un aumento del 3,1% a lo largo del año pasado, según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

En cuanto al pasado mes de diciembre, la demanda aérea alcanzó un incremento del 5% interanual, con 44,3 millones de pasajeros en Latinoamérica y el Caribe.

Por países, Brasil siguió siendo el mayor mercado de transporte aéreo de la región y el principal contribuyente al crecimiento neto de pasajeros en 2025. El destino registró 129,6 millones de pasajeros, un alza del 9,4% frente al año anterior.

Durante 2025, alcanzó varios hitos, destacando que, por primera vez, el tráfico doméstico superó los 100 millones de pasajeros, mientras que el tráfico internacional también marcó un máximo histórico de 28,4 millones de pasajeros.

Por su parte, Argentina registró el mayor crecimiento de la región, con un 13,2% más interanual, hasta los 33,3 millones de viajeros.

Con respecto a otros destinos, México (+2,4% vs 2024) se mantuvo como el segundo mercado más grande de Latinoamérica y el Caribe después de Brasil, seguido de Colombia en el podio. Mientras, Chile (+0,8%) y Perú (+5,9%) sumaron 28,4 millones y 28,5 millones de pasajeros, respectivamente.

REPÚBLICA DOMINICANA LIDERÓ EL CRECIMIENTO EN EL CARIBE Y CENTROAMÉRICA

En el Caribe, el mayor crecimiento de pasajeros en 2025 tuvo lugar en República Dominicana, con 19,6 millones de pasajeros transportados, un aumento del 3,1%, en tanto que Jamaica marcó un descenso interanual del 7,7%, debido principalmente a una contracción de casi el 8% en el mercado con Estados Unidos.

Además, el último trimestre del año fue particularmente débil para Jaimaca, afectado por el impacto del huracán Melissa a finales de octubre, que causó cierres temporales de aeropuertos e interrupciones operativas.

En Centroamérica, los tres mercados más grandes después de Panamá mostrara resultados dispares fueron: Costa Rica transportó 6,4 millones de pasajeros (+3,2%), en tanto que Guatemala alcanzó los 5,1 millones de pasajeros (+3,8 %) y El Salvador registró 5,2 millones de pasajeros (-1,7%).