La transición energética: un verdadero cambio de paradigma para Iberoamérica

MADRID, 1 jun (EUROPA PRESS)

La sexta edición del Congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), bajo el título de 'España, El Puente de Iberoamérica y Europa. El momento es ahora: la gran oportunidad', ha puesto sobre la mesa el debate sobre la Transición Energética en Iberoamérica entendida como un llamamiento urgente a aminorar las consecuencias del cambio climático y a favorecer el desarrollo de una economía con crecimiento sostenido y sostenible.

En un panel que ha contado con la directora de Economía de la agencia EFE, Emilia Pérez, como moderadora, y la participación de dos relevantes representantes del sector energético, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá y Beatriz Corredor, presidenta de Redeia (España), se ha puesto en relevancia que tanto la UE como Iberoamérica como se necesitan en el camino hacia la economía sostenible del futuro. Europa tendría en Iberoamérica un socio fiable como suministrador de recursos energéticos no contaminantes, e Iberoamérica, un aliado tecnológico e inversor clave en la ruta común hacia la meta de un crecimiento económico que preserve el planeta.

En esta línea, Juan Ricardo Ortega ha querido destacar algunos aspectos claves para acelerar la transición energética: por un lado, la educación, aludiendo a que "es necesaria una buena comunicación que logre concienciar de verdad a la ciudadanía de sus comportamientos y sus consecuencias" porque 'sin ello, las metas logradas serán inalcanzables, ya que no dependen en ningún caso solo del Estado, sino del compromiso y la actitud de toda la sociedad'. Por otro, también la inversión y el establecimiento de nuevos consensos de explotación e intercambio de materiales resultan imprescindibles para el presidente de Grupo Energía Bogotá, que, finalmente, ha apuntado a la licencia social como otra de las premisas básicas para el impulso de esta transformación urgente. En este sentido, considera preciso 'combatir la información falseada y las 'fake news' que generan rechazo y bloquean la construcción de infraestructuras, causando un retraso de intervención que cada vez podemos permitirnos menos'.

Además, ha apuntado a la Amazonia como uno de los grandes retos compartidos por América Latina y Europa: "La deforestación acabará repercutiendo en el resto de territorios en tanto que afectará en la cuestión del cambio climático, de manera que estamos ante un problema de todos que debería ser un elemento común y prioritario en nuestras agendas".

En la misma dirección, Beatriz Corredor ha insistido en la codependencia de América Latina y Europa en este desafío: "Para poder hacer instalaciones renovables, necesitamos muchos más materiales críticos y estratégicos que no tenemos en Europa. América Latina es, en este y otros muchos sentidos, nuestra gran aliada". "Si queremos no depender de quienes no comparten nuestros valores, aliarnos con los que sí los tienen es lo más inteligente', ha añadido.

Al hilo de esto, Corredor celebra que Europa dirija por fin la mirada hacia Latinoamérica y que "España sea realmente el puente entre ambas y tenga la capacidad de actuar con liderazgo en este nuevo escenario en el que parte de una situación privilegiada en lo referente a energías renovables, sin duda una solución subrayada por la situación derivada del conflicto en Ucrania". Otros puntos importantes para fomentar esta transición pasan, para la presidenta de Redeia, por "optar por fuentes de energía alternativas, cambiar el mapa de los combustibles fósiles y abordar con decisión la descarbonización", y otea un horizonte de planes "cada vez más ambiciosos" en esta dirección.

Ambos ponentes han coincidido en la urgencia de ir avanzando en una transición justa, sostenible también desde un punto de vista social, apelando a la gobernanza, la transparencia y la honestidad como elementos fundamentales. La educación, la formación, el talento y la mano de obra especializada en transición energética serán, también, determinantes para lograr este propósito que Europa y Latinoamérica no pueden sino abordar desde la colaboración y el aprendizaje mutuo.

VI Congreso Iberoamericano CEAPI

Bajo el título España, el puente de Iberoamérica y Europa. El momento es ahora: la gran oportunidad, el VI Congreso Iberoamericano CEAPI estos días en el Auditorio Museo Reina Sofía Madrid a 400 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica. El evento cuenta con la presencia de 72 panelistas iberoamericanos y españoles, que están poniendo el foco en la importancia capital que tiene el sector empresarial en el fortalecimiento de los lazos entre los países latinoamericanos y la Unión Europea.