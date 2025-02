Transparencia financiera: el nuevo lenguaje del amor

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Love is in the air! San Valentín se acerca y Revolut, la app financiera global con más de 50 millones de clientes en el mundo y más de 4 millones en España ha indagado acerca de cómo gestionan el dinero las parejas europeas en 21 países, y esto es lo que ha descubierto:

En Europa, hablando se entiende a la gente

2 de cada 3 parejas europeas (66%) tienen claro una cosa: se sienten cómodas hablando de dinero en pareja. Y es que la transparencia financiera parece ser el nuevo lenguaje del amor: no se trata de estar de acuerdo en todo, sino de ser abiertos y transparentes sobre todo lo relacionado con las finanzas para fortalecer la relación. En España este porcentaje sube hasta el 88%, y sólo una minoría afirma no sentir la confianza necesaria como para tratar estos temas con su otra mitad.

Pero como siempre ebay excepciones a la regla, no todo el mundo opina igual. En Letonia una de cada cinco parejas (20%) prefiere evitar el tema, y admiten que se sienten incómodos tratando temas de dinero en pareja.

¿Hasta que el dinero nos separe?

Cuando se trata de finanzas, vivir felices para siempre puede no ser tan fácil como parece. 4 de cada 10 rumanos (41%) confesaron haber discutido con sus parejas por dinero debido a diferencias en la forma de gastar.

Por otro lado, el 14% de las parejas neerlandesas evita por completo hablar de dinero con su pareja. En contraste, casi la mitad de los italianos (45%), alemanes (45%) y franceses (44%) no comparten esta visión, ya que creen que tener preocupaciones similares sobre el gasto ayuda a prevenir discusiones económicas.

Compartir es vivir: En el sur de Europa, lo tuyo es mío

Cuando se trata de dinero, la investigación de Revolut ha revelado que tanto los españoles como nuestros vecinos los portugueses no solo están abiertos a hablar del tema, sino también a actuar. Casi la mitad de las parejas en España (49%) están a favor de tener una cuenta bancaria compartida, ya que la consideran una forma de garantizar total transparencia en su relación. son principalmente los hombres los que prefieren esta organización: el 56% asegura preferir una cuenta conjunta frente al 42% de las mujeres. Nuestros vecinos portugueses están a la par que nosotros con cerca del 60% de los hombres asegurando preferir compartir todos los gastos. En cambio, de media solo el 34% de los europeos asegura preferir las cuentas conjuntas para organizar sus finanzas con su otra mitad.

En general las parejas europeas han demostrado que hay distintas formas de organizarse. En Lituania, por ejemplo, menos del 20% prefiere una cuenta conjunta y el método preferido es mantener separadas las finanzas, pero pagando los gastos a medias. En cambio, en lo que parece que sí que nos ponemos de cuerdo en Europa es que el hecho de que quien gana más asuma todos los gastos no es una opción válida. Solo un 6% de hombres y mujeres en Europa considera que esta es una solución adecuada.

Construye tu vida en pareja con las Cuentas Conjuntas de Revolut

El uso de las Cuentas Conjuntas de Revolut se ha más que duplicado a nivel global en 2024 y triplicado en España, al tiempo que las parejas apuestan por una verdadera transparencia financiera en sus relaciones.

Los millennials de 25 a 44 años marcan la tendencia en España, representando el 77% del total de usuarios de cuentas conjuntas. En cuanto a los gastos, los datos de Revolut revelan que las parejas españolas tienen una clara preferencia: supermercados y restaurantes lideran el ranking de gastos en sus cuentas conjuntas, reflejando cómo la comida juega un papel clave en sus experiencias compartidas y en la vida cotidiana.

Sobre estos datos, Josh Moloney, responsable de producto de Cuentas Conjuntas en Revolut, ha comentado: “No hay una única manera correcta de gestionar las finanzas en pareja, pero parece haber consenso en que la mayoría de las personas quieren ser abiertas y transparentes con su compañero o compañera en lo que respecta al dinero. Las cuentas conjuntas son una excelente forma de iniciar la conversación sobre objetivos financieros, hábitos de gasto y planificación a largo plazo, y cada vez son más populares entre los clientes de Revolut.

Independientemente de cómo decidan gestionar su dinero—ya sea a través de una cuenta compartida o con revisiones periódicas de sus finanzas—lo importante es encontrar un nivel de transparencia que funcione para ambos, establecer metas financieras conjuntas claras y alinear expectativas.”