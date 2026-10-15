Una treintena de alcaldes iberoamericanos se darán cita el 19 de octubre en Madrid

Cartel del evento - Cedida

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS)

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) organizan el II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, que se celebrará en Madrid el próximo 19 de octubre. En una región en la que más del 80% de la población vive en zonas urbanas, la cita busca poner en valor el papel de las grandes ciudades en el desarrollo de Iberoamérica y reforzar la voz de los gobiernos locales ante desafíos que, aunque tienen alcance global, requieren respuestas desde el ámbito local.

La primera edición del Encuentro, celebrada en Madrid en 2024, reunió a representantes de más de 20 ciudades iberoamericanas y culminó con la firma de la Declaración de Madrid: la voz de los alcaldes y alcaldesas en la Cumbre Iberoamericana. El documento recogió las principales prioridades de las ciudades en ámbitos como la sostenibilidad, la inclusión social, la innovación y digitalización, el talento y la seguridad, y fue presentado ante la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Ecuador. Este primer encuentro consolidó así un nuevo espacio de diálogo y cooperación entre las ciudades iberoamericanas y reforzó su voz en la agenda regional e internacional.

El 19 de octubre de 2026 tendrá lugar la jornada central del Encuentro, que contará con la participación de una treintena de alcaldes y alcaldesas de ciudades iberoamericanas, entre los que se encuentran, José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid, Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, - ambos Copresidentes UCCI -, así como el Secretario General

Iberoamericano, Andrés Allamand y la secretaria general de la UCCI y concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo. A ellos se sumarán representantes de organismos internacionales, delegaciones diplomáticas, sector privado y otros actores vinculados al desarrollo urbano.

Esta pluralidad de perfiles responde al carácter multi-actor y multinivel del Encuentro, concebido como un espacio para conectar la experiencia de los gobiernos locales con otros ámbitos de decisión y cooperación y abordar de forma compartida los retos que condicionan el presente y el futuro de las ciudades.

Para José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y copresidente de la UCCI, “las ciudades iberoamericanas compartimos muchos de los grandes desafíos que afectan directamente a la vida de nuestros ciudadanos. Este Encuentro nos permite poner en común soluciones, aprender unos de otros y, sobre todo, hacer que la voz de las ciudades tenga cada vez más peso en la construcción del futuro de Iberoamérica”. En esta misma línea, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y copresidente de la UCCI, ha puesto el acento en la cooperación entre gobiernos locales: “Las ciudades tenemos un rol central en la construcción de la Iberoamérica del futuro. A través de la cooperación y la gobernanza multinivel en áreas como innovación, seguridad y resiliencia, aportamos cercanía y gestión para transformar la experiencia local en soluciones concretas y fortalecer el lugar de las ciudades en la agenda regional”.

Durante la jornada se desarrollarán distintos diálogos de alto nivel en torno a cinco grandes ámbitos: desarrollo urbano y planificación estratégica; innovación e inteligencia artificial al servicio de la ciudad; cultura, patrimonio e industrias creativas para el desarrollo urbano; desarrollo económico local; y seguridad y cohesión social. Los paneles permitirán poner en común experiencias y perspectivas sobre algunos de los principales retos que comparten actualmente las ciudades iberoamericanas.

Para Almudena Maíllo, secretaria general de la UCCI y concejala delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, “el valor de este Encuentro está también en convertir el conocimiento y la experiencia de nuestras ciudades en respuestas compartidas. No se trata de buscar recetas universales, sino de conocer qué está funcionando, aprender también de las dificultades y adaptar esas soluciones a la realidad de cada ciudad. Esa capacidad de conectar experiencias y transformarlas en acción es una de las grandes fortalezas de la UCCI”.

Uno de los principales resultados del Encuentro será la Declaración Iberoamericana suscrita por los alcaldes y alcaldesas participantes. El documento recogerá las principales conclusiones y prioridades compartidas durante la jornada y buscará articular una posición común de las ciudades iberoamericanas, reforzando su voz en la agenda iberoamericana y en otros espacios de interlocución institucional.

Con la celebración del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, la UCCI busca consolidar un espacio de diálogo y cooperación que permita trasladar las prioridades de los gobiernos locales a la agenda iberoamericana y avanzar en respuestas compartidas ante los grandes desafíos urbanos. El

evento, incluido en el calendario oficial de la Conferencia Iberoamericana, servirá para reflexionar sobre los grandes retos globales desde la perspectiva local y poner en valor el papel de las ciudades como agentes de cambio con capacidad de incidencia en la gobernanza mundial.

La UCCI es la Secretaría Técnica de este encuentro que se desarrolla cada dos años en el marco de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, constituyendo el principal espacio de diálogo donde los gobiernos locales hacen oír su voz y refuerzan su protagonismo en la agenda iberoamericana.

Detalles del evento

El II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas se celebrará en Madrid el día 19 de octubre de 2026. La apertura del Encuentro tendrá lugar en el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, a partir de las 9:00 horas (acreditación a partir de las 8:15 horas). Durante esta jornada también se desarrollarán los distintos paneles, en los que participarán, además de numeroso alcaldes y alcaldesas de ciudades iberoamericanas, distintos expertos del sector privado y académico.

El Encuentro de Ciudades Iberoamericanas cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y el patrocinio del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe-CAF, COX, Iberia y Mapfre.

*Se pueden consultar todos los detalles en la web: https://ciudadesiberoamericanas.org/encuentro ciudades-iberoamericanas/