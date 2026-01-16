Trump amenaza con imponer aranceles a todos los países que no apoyen su plan para hacerse con Groenlandia

Archivo - Investigadores daneses describen cómo el derretimiento y colapso más rápido de las plataformas de hielo en la Antártida se asemeja cada vez más a los acontecimientos en el norte del planeta - ISTOCK - Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles contra todos los países que no apoyen su plan para hacerse con Groenlandia, dando a entender que la propuesta europea de preservar la soberanía danesa del territorio autónomo a cambio de una mayor presencia de la OTAN es insuficiente.

"Podría imponer aranceles a los países que no estén de acuerdo con lo de Groenlandia. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional", ha asegurado este viernes el mandatario durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca.

Desde la Unión Europea se ha intentado responder a las preocupaciones de seguridad que Estados Unidos tiene sobre la isla manifestando su predisposición a implicarse más activamente en la defensa de la misma.

Por el momento, Alemania ha anunciado el envío a Groenlandia de un equipo de reconocimiento compuesto por 15 soldados, mientras que Francia, Reino Unido, Países Bajos, Noruega, Suecia y Finlandia también participarán en la iniciativa. No obstante, Italia la ha criticado calificándola de "broma".

