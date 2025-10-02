Turbana Chips: el sabor crujiente de Colombia que conquista la mesa europea

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS)

La experiencia gastronómica también se reinventa en formato snack: Turbana, la marca colombiana de Uniban creada en 1970 y con más de 50 años de historia en mercados internacionales, presentó en Fruit Attraction 2025 sus crujientes chips de plátano, un bocado saludable, versátil y con todo el sabor latino que ya conquista a chefs, foodies y consumidores en Europa. Con décadas de presencia en el continente, la marca integra un portafolio que abarca fruta fresca y, a través de Turbana Foods, desarrolla un negocio de valor agregado que impulsa la proyección global del sabor colombiano.

Elaborados en Urabá, región bananera de tradición, los Turbana Chips son mucho más que un aperitivo: su textura ligera y su sabor auténtico los convierten en un acompañante perfecto para tapas, cócteles y creaciones culinarias. Desde combinaciones gourmet con ceviches y guacamoles, hasta maridajes con vinos, cervezas artesanales o coctelería de autor, Turbana busca abrirse espacio en la cultura gastronómica europea.

“Queremos que los Turbana Chips de plátano se vean no solo como un snack saludable, sino como un producto que puede elevar la experiencia culinaria en bares, restaurantes y hogares. Es un sabor colombiano con potencial global”, afirma Juan Pablo Perdomo, Gerente Comercial de Europa Turbana.

La propuesta de Turbana conecta con la tendencia actual hacia la alimentación natural y consciente: chips sin aditivos, con certificaciones internacionales (Rainforest Alliance, Fairtrade, GLOBALG.A.P.) y elaborados bajo un modelo de sostenibilidad y comercio justo que respalda a cientos de familias en Colombia.

Con esta apuesta, Uniban quiere posicionar a Turbana como embajadora del sabor colombiano en Europa, combinando tradición, innovación y propósito social.