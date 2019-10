El turismo de Cataluña se resiente tras los altercados violentos de los últimos días

Publicado 18/10/2019 13:43:53 CET

Los turistas se encuentran autopistas cortadas, trenes y autobuses que no funcionan y cancelaciones en sus vuelos

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los altercados registrados en las calles de Barcelona a lo largo de las últimas noches están tocando de lleno al sector turístico catalán que está viendo como los viajeros se replantean viajar la región, al tiempo que desde las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia se lanzan alertas a sus ciudadanos sobre los riesgos de ir a Cataluña.

La Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, José Luis Zoreda, ha alertado esta semana del impacto que podrían tener en el turismo los nuevos disturbios producidos en Cataluña tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Desde la organización se recordaba que como consecuencia de las imágenes de enfrentamiento que recorrieron el mundo tras la jornada del referéndum en 2017, el PIB turístico se redujo en tres décimas, con pérdidas de 319 millones de euros. En cinco meses dejaron de llegar a Cataluña 185.000 viajeros.

Las imágenes de aeropuertos colapsados, calles cortadas y enfrentamientos con las fuerzas del orden tras la sentencia por el juicio del procés han puesto en alerta de nuevo al sector turístico español, que aún recuerda las pérdidas que le acarreó el 1-O. Cataluña fue en agosto el primer destino preferido de los extranjeros que llegaron a nuestro país con el 23,3% del total del turismo nacional.

Para Exceltur las imágenes difundidas este lunes son incluso más impactantes para el cliente potencial que las cargas policiales del 2017, ya que afectan a infraestructuras clave para los turistas como son el aeropuerto, la paralización de los transportes, el corte de las carreteras y las calles más concurridas del centro de la ciudad.

"Aunque esto desaparezca en unos días buena parte del daño ya está hecho. Ya hemos aparecido en los medios internacionales al nivel de las revueltas de Hong Kong o de Quito, y hemos generado páginas de información con las revueltas en telediarios de todo el mundo", lamentó Zoreda.

LAS EMBAJADAS ALERTAN DE LOS RIESGOS.

Las embajadas de EEUU, Reino Unido y Francia en nuestro país ya han lanzado alertas a sus ciudadanos que se encuentren en España sobre los riesgos de ir a Cataluña.

La embajada francesa alerta en su página web de"enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona" y advierte que "se prevén problemas en los próximos días". Recomiendan a los ciudadanos del país "mantenerse al margen de cualquier manifestación, respetar las consignas de las autoridades españolas y mantenerse informado sobre la evolución de la situación".

También la embajada británica alerta a los británicos de los incidentes en Cataluña y les recomienda precaución "pues las manifestaciones que en principio son pacíficas pueden intensificarse y volverse violentas". Advierte también de los problemas en los medios de transporte, incluido el acceso a los aeropuertos y estaciones de trenes.

Estados Unidos informa también a la través de la web de de los problemas ocasionados tras la sentencia judicial: "Se espera una importante actividad de protestas en respuesta al veredicto".

LAS PLAZAS DEL IMSERSO CONGELADAS.

La Federación Empresarial de Asociaciones de Agencias de Viaje Españolas (Fetave) ya ha advertido que las plazas de los viajes del Imserso a los destinos catalanes están congeladas. Y es que muchos jubilados prefieren quedarse en lista de espera en otros destinos que elegir uno catalán.

Los pensionistas están dejando vacantes los viajes programados para Cataluña para los próximos meses de otoño e invierno, al tiempo que no dejan de crecer las listas de espera para reservar en otros destinos de costa y en las islas.

Las manifestaciones y los disturbios disuaden al turista, con el consiguiente perjuicio en los hoteles, sobre todo de Barcelona. Tanto el Gremio de Hoteles de Barcelona como la Asociación de Apartamentos Turísticos (Apartur) aseguran que los incidentes ocurridos tienen un impacto "muy negativo" en la imagen internacional de la ciudad.

Además, desde el Gremio de Restauración de Barcelona señalaron que los disturbios están afectando al consumo, tras varias temporadas negativas para restaurantes y bares.

El sector turístico asegura que el impacto el próximo verano se da casi por hecho y la debacle del turismo de proximidad se notará ya este mismo fin de semana.

CANCELACIONES DE VUELOS Y CARRETERAS CORTADAS.

A todo esto se suma la huelga general convocada para este viernes, la cuarta en menos de dos años, que ha provocado ya numerosas cancelaciones de vuelos y viajes para el fin de semana.

Las aerolíneas han cancelado un total de 55 vuelos en el aeropuerto de Barcelona que tenía una operativa programada para hoy de 979 vuelos, de los cuales 84 han sido operados y 55 se han cancelado.

De estos 55 vuelos, 36 son de Vueling --18 tienen origen en el Aeropuerto de Barcelona y 18 tienen destino en la instalación--, mientras que Iberia ha cancelado 12 operaciones entre Barcelona y Madrid.

El aeropuerto de El Prat se convirtió el lunes en el epicentro de las protestas de independentistas y fue escenario de momentos de gran tensión y de enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, que efectuó varias cargas dentro de las instalaciones aeroportuarias.

Esta semana se han cancelado además varias líneas de metro y trenes y además las autopistas cortadas que impedían el acceso a otras infraestructuras de transporte como autobuses o taxis, con el perjuicio que esto supone para muchos turistas que visitan la ciudad estos días.

La operativa de cruceros del Puerto de Barcelona se desarrolla con normalidad y según ha informado el Ministerio de Fomento, para este viernes está previsto el atraque de seis buques.

No obstante varios cruceros han anunciado que derivan sus rutas a Ibiza o Valencia y que este fin de semana no atracarán en Barcelona. Es el caso del crucero Viking Jupiter que ha modificado su plan de viaje y recalará en el puerto de Valencia, así como el crucero Marella Discovery 2, de la compañía TUI que atracará este viernes en Ibiza. TUI también ha desviado los cruceros Mein Schiff 3 y Mein Schiff 4, en los que viajan en total más de 5.000 pasajeros. No se descartan desvíos en los próximos días.

Por su parte la naviera MSC ha decidido cancelar todas las excursiones en y alrededor de la ciudad "por la seguridad de los pasajeros, el personal de excursiones y los colaboradores en tierra". En estos momentos se está recomendando a los pasajeros del 'MSC Bellissima' permanecer en el barco y si salen evitar las zonas de la ciudad con manifestaciones.