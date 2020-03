Turismo de Portugal invierte 500.000 euros en una campaña de promoción de enoturismo

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Turismo de Portugal ha anunciado una inversión de 500.000 euros en una campaña de promoción de enoturismo bajo el lema 'Wine pairs with Portugal' en los mercados de Reino Unido, España, Francia, Estados Unidos, Brasil, Alemania y Canadá.

La campaña es exclusiva para medios digitales y estará en activo hasta finales de 2020.

Esta es una de las iniciativas incluidas en el Plan de Acción de Enoturismo cuyo objetivo es posicionar a Portugal como un destino de referencia en este segmento.

Con este fin, se crearon seis películas, una genérica y cinco específicas que, a través de la promoción de 'pairings' (conexiones) entre el vino y algunos de los activos turísticos estratégicos del país, invitan a tener una experiencia enoturística en Portugal: 'Wine pairs with Adventure', 'Wine pairs with Art', 'Wine pairs with Discovery', 'Wine pairs with Music', 'Wine pairs with Wellness'.

Identificado como uno de los activos cualificadores del destino en la Estrategia de Turismo 2027, el enoturismo es, debido a sus características y fortalezas, un segmento con capacidad de atracción y retención de turistas generadores de mayor valor, tanto para territorios de menor densidad como a lo largo de todo el año, es importante destacar.

Este programa de acción y la campaña ahora lanzada, pretenden valorizar el destino Portugal, gracias al cruce entre sectores, contribuyendo a la cohesión y sostenibilidad de la actividad turística con el objetivo de posicionar el país como destino de enoturismo de referencia mundial.

Desde que el programa fue lanzado, en marzo de 2019, se han aprobado más de 60 millones de euros de inversión en 38 proyectos para desarrollar la oferta, en diferentes aspectos como hoteles temáticos, rutas, vinotecas, museos, eventos, bodegas, quintas y casas de campo, mayoritariamente localizadas en las regiones de Porto y Norte, Centro y Alentejo.

Otras acciones incluyen el desarrollo de Planes de Promoción regionales y el lanzamiento de la plataforma digital 'Portuguese Wine Tourism', un 'hub' de información y promoción internacional del destino específico para este segmento.

La oficina de Turismo de Portugal también destaca el plan de formación Enotur, dirigido a profesionales del sector del turismo y vitivinícola, con el que se les dota de competencias globales de organización, planificación, gestión y ejecución de proyectos para potenciar la experiencia del visitante, así como de capacidades para la utilización de recursos turísticos de la región en la concepción de la oferta del producto de enoturismo.

En el ámbito de la promoción de este segmento, destaca la realización de la quinta Conferencia Mundial de Enoturismo que se celebrará en Reguengos de Monsaraz, en octubre de 2020, organizada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y que cuenta con el apoyo de Turismo de Portugal.