Líderes de la UE y Mercosur celebran la entrada en vigor provisional del acuerdo bilateral donde "todos ganan"

Líderes de la UE y del Mercosur celebran en videollamada el acuerdo bilateral - ANTÓNIO COSTA / X

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han protagonizado junto a los presidentes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, una videoconferencia extraordinaria para celebrar la entrada en vigor provisional este viernes del acuerdo comercial UE-Mercosur.

La aplicación provisional se produce tras la decisión del Consejo en enero de 2026 de facultar a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la fecha de la primera ratificación por un país del Mercosur, el 27 de febrero.

A partir este 1 de mayo se eliminan o reducen en gran medida los aranceles sobre algunas de las exportaciones europeas más importantes como automóviles, fármacos, vino, licores y aceite de oliva. En total, el tratado tendrá efectos sobre más del 91% de las mercancías europeas exportadas a la región del Mercosur.

La Comisión Europea prevé que las exportaciones del sector agroalimentario al Mercosur crezcan un 50%, y a partir de este jueves entran en vigor los primeros contingentes y rebajas arancelarias.

"Juntos enviamos un poderoso mensaje al mundo: que la apertura y la colaboración generan prosperidad para todos", ha declarado Von der Leyen en redes sociales antes de comenzar la videoconferencia para celebrar un acuerdo, ha continuado Costa, en el que "todos ganan".

"Esto es más que un acuerdo comercial", ha manifestado el presidente del Consejo Europeo, "es una alianza que refleja nuestra visión compartida del mundo".

"Juntos, nuestra voz resonará con mayor fuerza. Un sistema multilateral sólido descansa sobre acuerdos como éste, en el que todos ganan y están fundamentados en normas, valores e intereses comunes", ha añadido durante la llamada con Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei, Yamandú Orsi y Santiago Peña.

El presidente Lula ha destacado que supone un "día importante" para el multilateralismo, después de "más de dos décadas de negociación" de un acuerdo que aglutina a una treintena de países, que suman todos juntos 720 millones de habitantes y un PIB de 22 billones de dólares.

"Va a generar empleo, renta y desarrollo para los dos bloques. En Brasil, tendremos nuevas oportunidades para nuestros sectores productivos. Más comercio, más inversión y más presencia brasileña en el mundo", ha reaccionado Lula a través de sus redes sociales.

En términos similares se ha manifestado su homólogo paraguayo, quien ha destacado que el acuerdo entre la UE y Mercosur se pone en marcha después de décadas en el "que pareció inalcanzable" y con él llega "la promesa real de más trabajo, más mercados y más oportunidades".

"Para Paraguay, este acuerdo es una herramienta para crecer, atraer inversiones y fortalecer a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas", ha celebrado Peña.

Poco antes, el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, consideró que "ha llegado el momento de ponernos manos a la obra y cosechar los frutos de este acuerdo histórico".

"Este acuerdo, junto con los diversos acuerdos que hemos concluido recientemente y que estamos preparando, tendrá un impacto real en la economía de la UE y en su competitividad global", ha añadido.