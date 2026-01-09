Sánchez celebra la aprobación del acuerdo con Mercosur y aboga por tender "nuevos puentes y alianzas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países que conforman el bloque del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay) y ha abogado por tender "nuevos puentes y alianzas" para forjar "una prosperidad compartida".

"Gracias a él, las empresas españolas podrán entrar a nuevos mercados, exportar más, y generar más empleos. Y Europa podrá mantener un vínculo fuerte con esa región hermana y estratégica que es América Latina", escribió en su cuenta de 'X'.

Desde el ministerio de Economía, Comercio y Empresa señalan que se trata de "un paso histórico" que reafirma el compromiso de ambos bloques con el orden internacional basado en reglas, el multilateralismo y la cooperación.

En el caso de España, recuerdan, este acuerdo reforzará su papel de conexión gracias a los "profundos vínculos culturales" que mantiene con los países del Mercosur. Así, el comercio entre España y el bloque comercial representó el 9% de las exportaciones y el 18% de las importaciones totales de la UE en 2024.

Asimismo, España ocupa una posición destacada como inversor en la región, puesto que ocupa el primer puesto en Uruguay, el segundo en Brasil y Argentina y el quinto en Paraguay.

El stock de inversión directa española en el bloque supera los 100.000 millones de euros, según los últimos datos de 2023, equivalentes al 13% de la posición inversora española en el exterior. Los principales sectores de inversiones españolas son energía, infraestructuras, telecomunicaciones, servicios financieros, empresariales y transporte.

Por este motivo, agregan, se trata de un acuerdo "estratégico" tanto para España como para Europa que amplía su red de socios y acceso a nuevos mercados, además de reforzar "su autonomía estratégica mediante el refuerzo de cadenas de suministro y la diversificación de fuentes críticas".

"En el contexto internacional cada vez más complejo, es importante tejer y afianzar este tipo de alianzas para que la cooperación y la integración prevalezcan sobre las amenazas y el unilateralismo", esgrimen desde el ministerio.

Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur en una decisión por mayoría cualificada.

El visto bueno de los Estados miembro, pese al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.