El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y México refuerzan su alianza con inversiones estratégicas

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MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, iniciará este lunes su primera visita oficial a México para impulsar la cooperación entre la Unión Europea y este "socio estratégico" en un momento de "intenso cambio global".

Según se desprende de un comunicado de la entidad, el BEI firmará un acuerdo con México para apoyar los objetivos de acción climática del país y sus inversiones sociales. La iniciativa movilizará recursos hacia sectores clave que contribuyan a un "crecimiento sólido" a largo plazo.

Además, el BEI formalizará una cooperación reforzada con una autoridad pública mexicana en el sector energético con el fin de respaldar los esfuerzos en curso relacionados con la transición energética.

Calviño se reunirá a lo largo de los próximos dos días con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum; el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Energía, Luz Elena González; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

"México es un socio prioritario de la Unión Europea. Desde el Banco Europeo de Inversiones, estamos preparados para impulsar esta alianza con financiación para proyectos estratégicos en áreas clave como la energía o el transporte, mejorando la vida de los ciudadanos", ha afirmado Calviño.

Por otro lado, la que fuera vicepresidenta del Gobierno español y ministra de Economía hasta 2023 participará en el Congreso CEAPI, el mayor encuentro empresarial de Latinoamérica que se desarrolla en esta edición en la capital mexicana.

Igualmente, tiene previsto intervenir en el Senado mexicano en el foro Eurolat, asamblea que reúne a eurodiputados y miembros de los parlamentos de América Latina y el Caribe y que celebra su vigésimo aniversario.