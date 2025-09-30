Uniban presenta en Fruit Attraction 2025 al banano colombiano como motor de paz

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS)

Uniban, la mayor exportadora de frutas de Colombia y una de las cinco principales compañías bananeras del mundo, presenta en Fruit Attraction 2025 (30 de septiembre – 2 de octubre, IFEMA Madrid, Stand 10D11 – Pabellón 10) su modelo de Valor Compartido, una estrategia que demuestra cómo el banano colombiano ha trascendido lo comercial para convertirse en motor de desarrollo económico, sostenibilidad ambiental y cohesión social en territorios rurales de Colombia.

Con más de 40 millones de cajas exportadas al año y 58 años de trayectoria, la compañía ha hecho de la competitividad una herramienta para el progreso local: salarios dignos, inclusión de pequeños productores, reintegración de excombatientes, agricultura regenerativa y nuevas cadenas de valor que posicionan al Urabá como un clúster agroindustrial con propósito.

“Queremos que Europa vea al banano colombiano no solo como fruta, sino como un vehículo de paz, sostenibilidad y prosperidad rural. Fruit Attraction es el escenario perfecto para mostrar cómo la innovación, la sostenibilidad y el Valor Compartido guían nuestra actividad”, afirma Manuel Laborde, CEO de Uniban.

Entre las iniciativas que la compañía presentará en Madrid destacan el impacto social en comunidades rurales: más de 11.000 trabajadores agrícolas con condiciones laborales formales, salarios un 73 % superiores al mínimo legal y acceso a salud, vivienda y educación. Además, el modelo es asociativo con pequeños productores: más de 3.000 agricultores vinculados a cadenas globales mediante asistencia técnica, certificaciones y contratos de largo plazo. Incluye programas de inclusión para víctimas del conflicto armado y excombatientes en el marco de los territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Con más de 120.000 visitantes y 2.200 empresas de 150 países, Fruit Attraction será el escaparate para que Uniban consolide a Colombia como referente latinoamericano en agroindustria sostenible con propósito.